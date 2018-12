Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al aliantei auto Renault-Nissan, franco-brazilianul Carlos Ghosn, a fost pus luni sub acuzare, la trei saptamani dupa arestarea la Tokyo, pentru ca si-a ascuns veniturile de fisc timp de cinci ani, iar mandatul sau de arestare a fost prelungit in baza unor noi acuzatii, informeaza…

- Cei trei membri independenti din consiliul de administratie al producatorului auto japonez Nissan Motor Co nu au reusit sa desemneze marti, 4decembrie, un candidat care sa il inlocuiasca pe Carlos Ghosn (64 de ani), in postul de presedinte al grupului auto, ramas vacant dupa arestarea acestuia. Cei…

- Numarul doi de la grupul auto francez Renault, Thierry Bollore, cel care va asigura conducerea interimara a companiei dupa arestarea presedintelui director general, Carlos Ghosn, in Japonia, a tinut sa ii asigure joi pe salariatii grupului ca vrea sa pastreze interesele Renault si ale aliantei cu partenerul…

- "Voi veghea la garantarea stabilitatii grupului si pentru a ne continua misiunile: pastrarea intereselor grupului Renault si perenitatea aliantei. Puteti conta pe angajamentul meu total", a declarat Thierry Bollore intr-un mesaj video publicat pe Twitter si adresat celor 180.000 de salariati ai grupului.…

- Consiliul de Administratie al constructorului auto japonez Nissan Motor Co a votat joi in favoarea demiterii lui Carlos Ghosn din pozitia sa de presedinte al consiliului, in conditiile in care in prezent Ghosn este arestat la Tokyo fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare, a anuntat postul…

- Nissan vrea sa transforme demiterea presedintelui sau Carlos Ghosn intr-o oportunitate pentru a reechilibra in favoarea sa alianta cu Renault, au declarat, pentru Financial Times, surse din conducerea producatorului auto nipon. Carlos Ghosn, seful aliantei Renault - Nissan, a fost arestat luni la…

- Ministrul nipon al Economiei si Industriei, Hiroshige Seko, si ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, 'si-au reafirmat sprijinul solid' pentru cei doi producatori auto si s-au angajat sa mentina cooperarea stransa intre Nissan si Renault, se arata intr-un comunicat comun de presa. Marti seara…

- Renault a anuntat joi ca va produce noile camionete Nissan si Mitsubishi la fabricile sale din Franta, majorand investitiile pe piata sa interna intr-un moment in care cei trei producatori auto exploreaza o integrare mai stransa a aliantei, transmite Reuters. Anuntul, care coincide cu vizita…