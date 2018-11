Renault Talisman primeste noul motor 1.8 TCe de 225 CP! Exista si un diesel 1.7 BlueDCI de 150 CP

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat aproximativ 520.000 de autoturisme second hand, in 2017, din care peste 70% sunt cu motorizare diesel poluanta, in timp ce varsta medie a acestora a crescut la 11,5 ani, de la aproximativ 9 ani, in perioada 2015 - 2016, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de Federatia…

- Este vorba de noul diesel Euro 6 TempB care se numeste 1.5 BlueHDI si care se mai gasete sub capota majoritatii modelelor Peugeot si Citroen. Acest nou motor vine sa-l inlocuiasca pe vechiul 1.6 BlueHDI de 120 CP care din pacate nu mai corespunde normelor de poluare din acest…

- Mazda a adus anul acesta imbunatatirii crossoverului CX-3, principalele noutati sunt noul motor diesel de 1,8l 115 CP si introducerea compatibilitatii cu sistemele Apple CarPlay si Android Auto, disponibile optional.

- Noul Nissan Pathfinder primeste acum standard o motorizare clasica pe benzina de 3.5 litri V6 care ofera o putere maxima de 284 CP. Acest motor este cuplat standard la o transmisie CVT X Tronic care este setata a face fata momentului motor de peste 400 Nm. …

- In 2018, BMW a oferit pieței americane mai multe modele Diesel, Seria 3 disponibila ca 328d, Seria 5 ca 540d xDrive și X5 ca 35d. In 2019, toate acestea vor disparea. Modelul 540d și modelul X5 35d au fost deja scoase din configuratorul online BMW, iar debutul iminent al noului seria G20 din seria…

- Hyundai a anunțat in aceasta saptamana lansarea unui facelift pentru gama de modele i30, care se aplica astfel atat pentru hatchback, cat și pentru i30 Wagon, i30 Fastback și versiunea de performanța i30 N. Noutațile sunt insa mai degraba minore și se refera in special la introducerea unui nou motor…

- Este vorba de modelul 40d care primeste motorul clasic 2.0 TDI in versiunea sa de putere de 204 CP. Cutia de viteze standard este cea cu dublu ambreiaj DSG care se numeste la Audi S Tronic. Pretul de achizitie al versiunii de fata este in Europa de Vest de…