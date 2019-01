Renault si Dacia dezvolta noul motor pe benzina 1.0 TCe de 97 sau 115 CP

Stiri pe aceeasi tema

- ​Dacia a vândut în țarile UE peste 519.000 de mașini anul trecut, cu 12% mai mult fața de 2017, arata datele ACEA. Per total, piața mașinilor noi a ramas la nivelul din 2017, în jurul a 15,1 milioane de mașini noi. Grupul Volkswagen are 24% din piața UE, iar PSA-Opel are 16%.Dacia…

- Dacia planuiește sa lanseze in viitorul apropiat o mașina electrica "șocant de accesibila", care ar putea ocupa segmentul "bugetar" al acestei piețe, la fel cum au facut Sandero și Duster pe piețele de benzina și diesel, scrie Daily Express. Dacia face deja cele mai ieftine mașini la categoriile compact…

- Dacia a avut un an record, cu vanzari totale de 140.000 automobile, ceea ce o plaseaza pe locul cinci, dupa cele trei marci locale mare si dupa Volkswagen, potrivit hotnews.ro. Datele CCFA arata ca, per total, francezii au cumparat 2,17 milioane masini noi, cu 60.000 mai mult decat in 2017. Renault…

- Spunem cedeaza pentru ca materialele din care este realizata evacuarea au o perioada de viata calculata, insa varsta aduce si o uzura pentru ca masina are peste 150.000 de km. Ce inseamna o evacuare OE? Reducerea zgomotului se face prin: – reflexie – fiecare…

- Platforma online Autovit.ro a anuntat, marti, ca organizeaza cea de-a cincea editie de Black Friday incepand din 16 noiembrie, iar cumparatorii vor putea alege dintr-o gama de peste 300 de autoturisme cu reduceri de pana la 50%. Partenerii Autovit.ro au pregatit autoturisme de la cele mai…

- Comitetul Executiv al Federației Romana de Fotbal a aprobat, joi, achiziționarea a trei autoturisme prin programul RABLA in sistem leasing, respectiv doua marca Dacia LOGAN și unul marca Renault, informeaza site-ul frf.ro. In 2015, parcarea de la Casa Fotbalului s-a umplut de Mercedesuri nou-nouțe,…

- De ani de zile uzina Renault de la Tanger este principalul competitor pentru uzina Dacia de la Mioveni, iar grupul francez a anunțat acum noi investiții in regatul nord-african, dar la Casablanca. Uzina care de un deceniu produce Logan și Sandero iși va dubla capacitatea de producție pana la 160.000…

- Constructorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, va dubla productia la uzina sa de la Casablanca (Maroc) pâna la 160.000 de unitati pe an în 2022, a anuntat joi agentia de presa MAP, preluata de Reuters.