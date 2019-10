Renault semnalează o potenţială reducere a valorii dividendelor, din cauza înrăutăţirii situaţiei de pe pieţele auto globale Producatorul auto francez se asteapta la o scadere a cererii pe plan global cu 4% anul acesta, fata de un declin de 3% previzionat anterior. Renault i-a socat pe investitori saptamana trecuta cand a emis un avertisment de profit si a anuntat ca anul acesta fluxul de numerar ar putea sa nu fie pozitiv. "Vom face o revizuire exacta a situatiei noastre in ceea ce priveste rezultatele financiare si generarea fluxului de numerar la finalul anului. Apoi vom convoca Consiliul de Administratie pentru a decide care va fi politica de dividende adecvata", a afirmat directorul interimar Clotilde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- In perioada iulie-octombrie, veniturile realizate de grupul Renault au scazut cu 1,6%, pana la 11,296 miliarde euro, in timp ce inmatricularile mondiale ale grupului, care cuprinde marcile Renault, Dacia, Lada, Alpine, Renault Samsung Motors si Jinbei Huasong, au scazut cu 4,4% pana la 852.198 vehicule.…

- Grupul auto francez Renault a anuntat vineri o scadere a vanzarilor in trimestrul al treilea, ca urmare a declinului productiei partenerilor Nissan si Daimler, inchiderii pietei iraniene si scaderii cererii pentru automobile echipate cu motoare diesel, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.In…

- Renault se asteapta la un declin al vanzarilor intre 3% si 4% in acest an. In iulie, compania abandonase deja obiectivul de a obtine in 2019 o crestere a veniturilor inainte de efectele cursului de schimb, anuntand ca se asteapta ca nivelul vanzarilor sa fie similar cu cel inregistrat in anii precedenti.…

- Prioritatea pentru producatorul auto francez o reprezinta intarirea aliantei cu partenerul de alianta Nissan, a apreciat Le Maire. Intrebat de o posibila reluare a discutiilor privind fuziunea dintre Renault si Fiat, acesta a raspuns: 'Cred ca ar fi mai bine sa nu fie facute doua lucruri in acelasi…

- Alianta Renault - Nissan - Mitsubishi a pierdut titlul de cel mai mare cel mai mare producator mondial in functie de vanzari, in primul semestru din 2019, fiind depasita de rivalele Volkswagen si Toyota Motor. Alianţa Renault - Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupează…

- Alianta Renault - Nissan - Mitsubishi a pierdut titlul de cel mai mare cel mai mare producator mondial in functie de vanzari, in primul semestru din 2019, fiind depasita de rivalele Volkswagen AG si Toyota Motor, transmite Kyodo. Alianta Renault - Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi,…

