- Cotidianul.ro a realizat o analiza ampla a criminalitatii inregistrate in fiecare judet al Romaniei, pornind de la informatiile furnizate de Institutului National de Statistica (INS). Potrivit INS, rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 de locuitori. Maramures…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Siegfried Mureșan, europarlamentar hunedorean: ”2018 incepe cu un nou val de scumpiri din cauza masurilor pe care Guvernul PSD – ALDE le-a luat de la instalarea in funcție. Prețul gazelor naturale pentru populație crește, incepand de ieri, cu 5,6%, potrivit unei analize a Federației…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, in timp ce lefurile cele mai mici le au angajatii din Teleorman. Cel putin asa indica datele centralizate de Institutul National de Statistica, valabile pentru anul trecut.

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II de pe autostrada au depistat un barbat in varsta de 42 de ani din Romania care intenționa sa intre in țara cu o arma marca Kimar, calibru 8 mm si 40 cartuse, din categoria armelor si munitiilor neletale, fara a deține documentele necesare. Barbatul calatorea ca…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- Turistii nerezidenti sositi in Romania au cheltuit in medie 2.159,8 lei/persoana, in primele noua luni din acest an, valoarea totala depasind 4,676 miliarde lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017, numărul…

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- România poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala, arata statisticile Eurostat, citate de Bloomberg.

- Rolul furnizorului este de a cumpara energie, de a face managementul achizitiei si de a vinde la cel mai mic pret. Pretul depinde de comenzile pe care le are si de o structura a productiei care este si ea influentata de alti factori, explica Cristina Micu, membru board, Asociatia Furnizorilor de…

- Romania continua sa importe mai mult decat exporta, astfel ca in primele zece luni ale acestui an deficitul balantei comerciale s-a adancit cu 2,29 miliarde de euro fata de cel din perioada similara a anului trecut, arata Institutul National de Statistica (INS).

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unei ample game de alimente pentru sugari, dintre care unele erau exportate inclusiv in Romania.Este vorba de lapte praf si alte produse ale grupului Lactalis.

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- Ultimul studiu elaborat de filiala clujeana a Asociatiei Romane pentru Industria de Electronica si Software – ARIES Transilvania arata ca, in acest domeniu, Timisul este batut clar de Cluj, la toate capitolele. Piața este dominata in continuare de București.

- România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui an. România este si una dintre principalele destinatii ale exporturilor din regiunea separatista transnistreana,…

- Sectorul IT&software romanesc tinde sa devina ringul marilor jucatori internationali, in conditiile in care tot mai multe startup-uri romanesti, intreprinderi mici si mijlocii, se confrunta cu conditii vitrege in piata, provocate pe de o parte de concurenta acerba a multinationalelor si pe de alta de…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Raport financiar: „Cresterile de salarii nu sunt sustenabile” Costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 2,9% de la un trimestru la altul și cu 17,85% an/an in trimestrul III al anului, evoluție influențata de politica de venituri (majorarea salariilor) și de migrația populației active. „Consideram…

- Fanii Dacia Duster pot rezerva, incepand din 5 decembrie, cea mai echipata versiune a modelului, cu motorizare diesel de 110 CP si tractiune integrala. Edita este limitata la 100 de masini și este disponibila exclusiv online. „Intitulata Duster Edition ONE, aceasta versiune dispune, printre altele,…

- Romania consuma din import chiar si alimentele de baza pentru care suntem mari producatori, cum ar fi cartofii sau lactatele. Dependenta de alimentele de import s-a agravat anul trecut, fie ca urmare a unor productii locale mai mici, fie din cauza preturilor de productie care ii deremina pe marii comercianti…

- In ultimii 7 ani, piața de teleshopping online s-a dezvoltat foarte mult in Romania, inclusiv pe partea de bricolaj, cu produse specifice oricarei gospodarii. Nevoia de a avea tot felul de unelte, a dus la apariția unor mici afaceri, care completeaza tabloul intr-o piața dominata de nume mari din aceasta…

- In perioada analizata, decembrie 2016- iulie 2017 , preturile la nivelul economiei romanesti au inregistrat o evolutie ascendenta, comparativ cu luna decembrie 2016, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Dupa o scadere a preturilor in primele doua luni ale anului 2017, avand…

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- Numarul mediu de salariati a crescut cu 1,7% in 2016 fata de anul precedent iar cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat in industrie, reprezentand 34,8% din total, conform datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. Marimea medie a unei intreprinderi din…

- In anul 2016, fata de 2015, numarul intreprinderilor active a crescut cu 2,5%, la 500.428 de unitati, iar al salariatilor - cu 1,7%, la 3,9 milioane de persoane, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat…

- Petre Daea: Scaderea curbei de ouat nu explica integral scumpirile recente Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: Arhiva. Ouale, carnea si produsele lactate s-au scumpit inexplicabil în ultima vreme. În unele cazuri, pretul alimentelor s-au dublat la raft. Fermierii solicita interventia…

- „Am fost si eu la unii producatori, am vazut ca la nivelul lor costurile au stagnat si chiar au scazut, dar la comercianti sunt diferente foarte mari. I-am rugat pe toti de pe acest lant sa nu fie lacomi. La oua, pretul la poarta fermei este 52 de bani si ajunge la peste un leu, mi se pare ca distanta…

- Romania a emis anul trecut cele mai putine permise de rezidenta, raportat la populatia sa, dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE), potrivit datelor publicate joi de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat), potrivit Agerpres.

- Potrivit estimarilor publicate astazi de Institutul National de Statistica, produsul intern brut al Romaniei a inregistrat un avans de 8,8 pe serie bruta si de 8,6 pe serie ajustata sezonier, raportat la perioada similara a anului trecut. Acelasi raport mentioneaza ca PIB a crescut in termeni reali…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a afisat un…

- Romania, alaturi de Grecia, a devenit cea mai importanta pieta de desfacere pentru branza bulgareasca care se gaseste tot mai mult pe rafturile magazinelor romanesti, in hypermarketuri sub marcile private sau in magazinele mai mici din anumite zone ale tarii. Este o branza de calitate, spun specialistii…

- 96% dintre romani traiesc in locuințe proprietate personala, cu mult peste media din UE, de 69,3%, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel, Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana din punct de vedere al numarului de proprietari de locuințe. Anul trecut,…

- Romania are de castigat cu o piata a gazelor naturale care functioneaza pe bursa, iar lichiditatea pietei nu este afectata daca resursele sunt tranzactionate pe doua sau mai multe burse de gaze naturale: aceasta este concluzia unei intalniri informale organizate joi de Bursa Romana de Marfuri.

- In ultimii 27 de ani, Romania a construit 634 km de autostrada, in timp ce Ungaria a realizat 1.616 km de sosea la patru benzi. Din datele prezentate de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat), rezulta ca Romania nu a construit niciun km de autostrada in perioada 1990-2003. In 1990, Romania avea 113…

- Cifra de afaceri din industria metalurgica a atins, anul trecut, cel mai scazut nivel din ultimii patru ani, de 33,5 miliarde de lei, in conditiile in care comertul cu produse metalurgice abia a trecut de nivelul de 6 miliarde de lei. In 2013, afacerile din metalurgie depaseau 34 de miliarde de…

- Cele mai apreciate vinuri din tara pana in 1989, nelipsite de pe mesele imparatilor din Viena, vinurile de Lechinta, reapar pe piata. Numerosi viticulturi au accesat fonduri pentru reconversia vitei de vie, astfel ca cel mai scump vin din...

- Dedeman Bacau, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania, a inregistrat in primul semestru un avans de 17% al cifrei de afaceri, la 565 milioane de euro, potrivit datelor publice, transmite Ziarul Financiar. Recent, compania Dedeman a anunțat ca se retrage pe piața din Republica Moldova in "cauza…

- Guvernul resimte din plin efectul propriilor actiuni: MFP nu a reusit sa atraga niciun leu de la banci luna aceasta, desi programase imprumuturi de pe piata interna in valoare totala de 2,44 miliarde de lei. Cauza consta in majorarea dobanzilor pe piata monetara (ROBOR) pentru care tot statul este…