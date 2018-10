Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme in Germania au scazut cu 30% in septembrie, la 200.134 unitati, in timp ce Dacia a raportat un declin de 50,6%, la 2.083 de vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite Xinhua, informeaza AGERPRES . Analistii avertizeaza ca tendinta…

- Analistii avertizeaza ca tendinta va continua, deoarece noile proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP) afecteaza vanzarile auto. Toti producatorii trebuie sa isi testeze vehiculele utilizand WLTP, inainte ca acestea sa fie puse in vanzare. Insa, noua procedura armonizata la nivel…

- Renault va introduce versiuni hibride la cele mai bine vandute modele ale sale, a anuntat producatorul auto francez. Producatorii auto se grabesc sa lanseze modele complet electrice si plug-in hibride pentru a indeplini cerintele europene mai stricte privind emisiile si pentru a evita amenzile…

- Alianta Renault-Nissan-Mitsubishi a ales sistemul de operare Android de la Google pentru urmatoarea generatie a sistemului sau media, care va echipa vehiculele sale din 2021. Prin incheierea acestui parteneriat tehnologic, vehiculele aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi vor fi printre primele…

- Grupul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va continua sa deruleze operatiuni de productie si distributie in Turcia, fara nicio modificare a planurilor sale dupa recentele fluctuatii ale cursului de schimb, informeaza cotidianul Daily Sabah, preluat de Agerpres. Renault colaborează de aproape…

- Grupul francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat miercuri ca noul sau crossover va purta numele Arkana si va fi prezentat in premiera la Salonul International Auto de la Moscova, care va avea loc in data de 29 august 2018, informeaza EFE, preluata de Agerpres. Potrivit constructorului este vorba…

- Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara…

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat luni ca in primul semestru a vandut un numar record de 2,067 milioane vehicule la nivel mondial, in crestere cu 9,8% in ritm anual, gratie revenirii pietelor din Rusia si America Latina, precum si unei cereri solide in Europa. Grupul a precizat…