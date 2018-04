Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez lucreaza la un plan destinat combinarii primilor doi mari constructori chinezi de nave, in ideea de a da nastere unui gigant industrial care sa-i depaseasca mult pe rivalii sud-coreeni, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres. Potrivit surselor…

- Guvernul chinez lucreaza la un plan destinat combinarii primilor doi mari constructori chinezi de nave, in ideea de a da nastere unui gigant industrial care sa-i depaseasca mult pe rivalii sud-coreeni, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

- Producatorul francez Renault, care deține constructorul auto romanesc Dacia, discuta o posibila fuziune cu Nissan, partenerul sau de alianța de 20 de ani, insa negocierile sunt complicate de o structura de acționariat complexa, scrie Bloomberg . O combinare a Renault, Nissan și Mitsubishi ar crea un…

- Renault si Nissan discuta despre fuziune si crearea in acest fel a unui nou producator auto, a relatat joi Bloomberg, citand persoane apropiate situatiei. Iata ce trebuie sa se stie: REVOLUTIA VEHICULELOR ELECTRICE Producatorii auto fac eforturi si cheltuiesc miliarde de dolari pentru a se adapta la…

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia va aparea o noua companie, relateaza Bloomberg. Cele doua companii au un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Renault detine peste 44% din...

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia va aparea o noua companie, relateaza Bloomberg.Cele doua companii au un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Renault detine peste 44% din Nissan, iar compania japoneza are 15% din actiunile producatorului francez.

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia ar putea fi creata o noua companie auto, cele doua companii avand deja un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Un acord va pune capat actualului parteneriat, gigantii auto urmand sa functioneze ca o singura entitate, au declarat…

- Constructorul auto francez Renault SA si partenerul japonez Nissan Motor Co. poarta discutii in vederea unei fuziuni care ar da nastere unei noi companii, au declarat mai multe surse din apropierea...

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia va aparea o noua companie, relateaza Bloomberg, citat de Mediafax.Cele doua companii au un parteneriat strategic care functioneaza din 1999.Renault detine peste 44% din Nissan, iar compania japoneza are 15% din actiunile producatorului ...

- Constructorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, si partenerul japonez Nissan Motor poarta discutii în vederea unei fuziuni care ar da nastere unei noi companii, au declarat joi pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discutiilor.

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia va aparea o noua companie, relateaza Bloomberg. Cele doua companii au un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Renault detine peste 44% din Nissan, iar compania japoneza are 15% din actiunile producatorului francez.…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, Twitter, Facebook, dar si Amazon, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- ACEA informeaza ca piata auto din Romania a avut in luna februarie 2017 o crestere de 5,7%, fiind inmatriculate 8.777 de autoturisme noi fata de 8.302 unitati in luna februarie a anului trecut. Comparativ, piata auto din Europa a inregistrat luna trecuta o crestere de 4% in ritm anual. In…

- Renault va prezenta, la urmatorul salon auto de la Moscova, un crossover compact, o noua silueta in gama Renault, care va permite grupului francez sa isi continue cresterea pe piata internationala, transmite Reutres, preluata de Agerpres. Salonul auto de la Moscova se va desfăşura în…

- Salonul auto de la Moscova se va desfasura in perioada 29 august - 9 septembrie. "Vom prezent un C-Crossover care va fi produs si comercializat in Rusia in 2019. Va fi o oferta suplimentara, care va continua povestea SUV in Rusia", a declarat directorul de vanzari de la Renault, Thierry…

- 'Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit', a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster 'premium' ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- SUV Dacia Duster "premium" va fi o versiune mai scumpa si mai rafinata. Ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in Asia la finele lui 2019, informeaza saptamanalul francez Challenges. ”Vom propune un nou…

- Actiunile Renault au crescut miercuri cu pana la 13- in urma unui articol publicat de Reuters, potrivit caruia ar avea loc discutii intre Nissan si oficiali guvernamentali legate de achizitia de catre constructorul auto japonez a majoritatii celor 15- din actiunile detinute de stat la Renault. Informatia…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Constructorul auto francez Renault si Nissan poarta discutii pentru ca partenerul sau japonez sa preia cea mai mare parte din pachetul de 15% din actiunile Renault detinut de statul francez, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor, potrivit Agerpres. Renault şi…

- Companiile Renault si Nissan au initiat discutii pentru consolidarea aliantei, producatorul auto japonez avand obiectivul de a cumpara partea de 15- din actiuni detinuta de statul francez, afirma surse citate de editia franceza a agentiei Reuters, dar Guvernul de la Paris neaga informatiile. Discutiile…

- Renault si Nissan sunt pe cale sa isi consolideze parteneriatul, incat producatorul japonez este in discutii cu statul francez pentru a achizitiona participatia de 15% detinuta la Renault, potrivit Reuters. Producatorii sunt in negocieri cu oficialii guvernamentali cu privire la propunerile…

- Constructorul auto francez Renault si partenerul japonez Nissan poarta discutii pentru o apropiere mai stransa, urmand ca Nissan sa preia cea mai mare parte din pachetul de 15% din actiunile Renault detinut de statul francez, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor.

- Desi companiile colaboreaza de mult timp intr-o serie de domenii, cele mai recente initiative tind sa extinda cooperarea in domeniul dezvoltarii produselor, avand societati mixte pe fiecare segment de piata. Control deplin al liniilor de producție și design Carlos Ghosn, directorul…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan.

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, in orasul Murgeni, la persoane banuite ca ar fi inselat mai multe companii, de la care ar fi achizitionat, cu documente false, telefoane si laptopuri, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Conform sursei citate, persoanele…

- Pe masura ce gloantele suierau pe strazi si gazul lacrimogen se invartea prin aer ca o ceata toxica, Florin si Mariuca Talpes stiau ca viata lor nu va mai fi niciodata la fel. Asa incepe povestea companiei Bitdefender, una dintre cele mai de succes companii romanesti, dupa cum scrie publicatia BBC.

- Anul trecut am asistat la inflația enorma a prețurilor placilor grafice cauzata de creșterea in popularitate a valutei virtuale Bitcoin și nu numai, iar 2018 va continua același trend. Una dintre cele mai mari companii producatoare de chip-uri grafice, GlobalWafers, anunța ca prețul placuțelor…

- Pe masura ce gloantele suierau pe strazi si gazul lacrimogen se invartea prin aer ca o ceata toxica, Florin si Mariuca Talpes stiau ca viata lor nu va mai fi niciodata la fel. Asa incepe povestea companiei Bitdefender, una dintre cele mai de succes companii romanesti, dupa cum scrie publicatia BBC.

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi, in Franta, au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), preluate de Agerpres. Livrările principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 4,95 milioane lei (1,1 milioane euro) trei companii pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Explicatii…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Carlos Ghosn, in varsta de 63 de ani, si-a pastrat pozitia de lider la toti cei trei producatori auto, in timp ce a condus alianta lor din postura de presedinte si director general. Actualul aranjament este temporar, a explicat Ghosn, pentru a se consolida activitatea comuna a companiilor."Nu…

- Vanzarile europene de masini au atins un nivel record al ultimilor 10 ani, in 2017, pe fondul unei mai mari cresteri economice care a sporit increderea consumatorilor, cei care propulseaza cererea fiind SUV-urile producatorilor francezi Peugeot si Renault, dar si autoturismele competitorului italian…

- Constructorul auto Dacia a vândut, în 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decât în anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata într-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES.…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati. Pe de alta parte, in Romania constructorul auto a continuat sa fie lider de piata,…

- Simona Halep, lider mondial in clasamentul WTA, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament dupa despartirea de Adidas, intr o postare pe contul sau de Facebook. 39; 39;Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunt…

- Bitdefender a anuntat semnarea unui parteneriat de licentiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru retele Netgear, care va include in produsele sale solutiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea Netgear Armor.

- Consiliul Concurentei a anuntat ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) sase companii pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice. Cea…

- Constructorul auto francez Renault Group a anuntat marti ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie unei cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia, informeaza un comunicat de presa. Cu 119.357 de…