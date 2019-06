Renault decide dacă va începe negocieri de fuziune cu Fiat Chrysler Producatorul auto italo-american Fiat Chrysler a propus saptamana trecuta o fuziune de peste 35 de miliarde de euro cu Renault, care va crea al treilea lider global, dupa Volkswagen si Toyota. Piata de baza a Renault este Europa, dar compania are o prezenta buna si in Asia, prin alianta cu producatorii auto niponi Nissan si Mitsubishi, in timp ce FCA are o prezenta puternica in America de Nord si America Latina. Oferta a fost bine primita de pietele financiare iar ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat ca o astfel de tranzactie ar aduce impreuna branduri de top, cum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Franta trebuie sa-si protejeze propriile sale interese si locurile de munca oricare ar fi conditiile fuziunii dintre Renault si Fiat, chiar daca participatia detinuta de stat la Renault va fi automat redusa, a afirmat ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters. Guvernul de la…

