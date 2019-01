Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault a confirmat joi numirea lui Jean-Dominique Senard in functia de presedinte si a lui Thierry Bollore in functia de director general, transmite Reuters. "În plus, Consiliul de Administraţie al Renault vrea să supervizeze în mod activ funcţionarea…

- Presedintele director general al Renault, Carlos Ghosn, a demisionat din functiile detinute la producatorul auto, a anuntat joi ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat postului Bloomberg Television, la forumul economic mondial de la Davos, transmit DPA si Reuters. 'Carlos…

- "Carlos Ghosn tocmai a demisionat noaptea trecuta", a declarat Bruno Le Maire. O reuniune a Consiliului de Administratie al Renault era programata sa aiba loc la ora locala 10:00 (11:00, ora Romaniei) la sediul companiei de la Boulogne-Billancourt, in apropiere de Paris. Surse care au dorit…

- Grupul auto francez Renault a convocat o reuniune a Consiliului de Administratie pentru ziua de joi, 24 ianuarie, fiind posibil ca la sfarsitul reuniunii sa fie anuntat un tandem care il va inlocui pe Carlos, informeaza AFP si Reuters citand surse din interiorul companiei. Preşedintele director…

- Renault a confirmat joi ca ia in considerare alegerea unui succesor al presedintelui director general Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, dupa ce ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a cerut in mod public producatorului auto sa convoace o reuniune a Consiliului de Administratie…

- Consiliul de Administratie al Renault va avea joi noaptea o reuniune extraordinara, la doua zile dupa ce directorul sau general Carlos Ghosn a dezmintit, in cadrul unei audieri publice la Tribunalul din Tokyo, acuzatiile de nereguli financiare si a protestat fata de detentia sa prelungita, transmit…

- Un Tribunal din Tokyo a aprobat vineri cererea procurorilor de a extinde pana in 10 decembrie perioada de detentie pentru fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, arestat pe 19 noiembrie in baza suspiciunilor de nereguli financiare, transmite Kyodo. Vineri se încheia perioada de detenţie…

- Carlos Ghosn a ocupat simultan functia de director general al Renault, presedinte al producatorului auto nipon Nissan si sef al aliantei strategice dintre Renault si Nissan si un alt grup auto nipon, Mitsubishi. Conform postului public de televiziune din Japonia (NHK) si agentiei de presa Kyodo,…