- Invatatorul iesean Spiridon Andries, protagonistul unui scandal national dupa ce a corectat gresit tema unui copil, a fost gasit vinovat in urma unei evaluari efectuate de Consiliul de Administratie al scolii la care preda.

- Tribunalul din Tokyo a respins, marti, o noua cerere de eliberare pe cautiune depusa de Carlos Ghosn, in pofida faptului ca fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte non-stop o bratara electronica, in dorinta de a-i convinge pe judecatori sa-l elibereze pe cautiune, dupa 64 de zile de detentie,…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a cerut producatorului auto Renault sa convoace o reuniune a Consiliului de Administratie pentru a alege un succesor al lui Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, scrie agerpres.ro.

- Consiliul de Administratie al Renault va avea joi noaptea o reuniune extraordinara, la doua zile dupa ce directorul sau general Carlos Ghosn a dezmintit, in cadrul unei audieri publice la Tribunalul din Tokyo, acuzatiile de nereguli financiare si a protestat fata de detentia sa prelungita, transmit…

- Consiliul de Administratie al aliantei Renault-Nissan, compus din reprezentantii celor doi constructori auto, urmeaza sa se reuneasca marti pe fondul tensiunilor legate de viitorul acestui parteneriat, dupa arestarea presedintelui Carlos Ghosn in Japonia, au declarat pentru Reuters surse din apropierea…

- Consiliul de Administratie de la Nissan s-a reunit ieri (luni) pentru a desemna succesorul lui Carlos Ghosn, aflat in prezent in arest, dar misiunea japonezilor a fost una dificila in contextul presiunilor venite din partea partenerilor francezi de la Renault. Nissan nu a reusit sa gaseasca un inlocuitor…

- Consiliul de Administratie al Nissan Motor nu a reusit luni sa numeasca un nou presedinte, in urma demiterii lui Carlos Ghosn, care a fost arestat luna trecuta la Tokyo, banuit de incalcarea legislatiei financiare, transmit DPA si Kyodo, potrivit Agerpres.O comisie va dezbate problema succesiunii,…

- Consiliul de Administrație al celor de la Renault a decis sa-l pastreze pe Carlos Ghosn in funcția de CEO dupa arestarea acestuia in Japonia in 19 noiembrie. Cu toate acestea, Guvernul francez, care este cel mai mare acționar al producatorului cu 15%, analizeaza posibilitatea de a-l inlocui pe Ghosn…