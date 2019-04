Renault a prezentat modelul City K-ZE, 100% electric

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Salonului Auto de la Paris din toamna anului trecut, Renault a dezvaluit conceptul K-ZE pentru un SUV electric de oraș. La șase luni distanța, constructorul francez a prezentat acum la Salonul Auto de la Shanghai versiunea de serie a conceptului, care pastreaza numele Renault K-ZE. Chiar daca…

- Audi a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul concept AI:ME. Prototipul electric va fi expus in cadrul Salonului Auto de la Shanghai, eveniment care iși deshide porțile in 16 aprilie. Audi AI:ME are la baza platforma MEB a grupului Volkswagen și anunța un viitor hatchback de clasa compacta.…

- Volkswagen a anunțat la inceputul lunii aprilie ca va lansa un nou concept electric in 16 aprilie, cu ocazia Salonului Auto de la Shanghai. Pe numele sau ID Roomzz, conceptul electric este un SUV care urmeaza sa fie lansat in versiune de serie in 2021 pe piețele din China și Statele Unite, inainte de…

- Start-up-ul Nio va fi prezent in cadrul Salonului Auto de la Shanghai din luna aprilie. Conform oficialilor companiei, in cadrul evenimentului asiatic, fanii vor putea face cunoștința cu noul ES6, un SUV coupe cu sistem electric de propulsie. Pentru moment, oficialii Nio au publicat o singura imagine…

- Familia de electrice Volkswagen ID va primi un nou membru. Numele sau este ID Roomzz, conceptul urmand sa fie expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Shanghai, eveniment care iși deschide porțile in 16 aprilie. Conform oficialilor producatorului german, conceptul va anticipa un viitor SUV electric…

- Audi a anunțat marți ca va prezența publicului un nou concept electric și autonom cu ocazia Salonului Auto de la Shanghai. Noul concept pregatit de constructorul german se numește AI:me și este descris drept "viziunea unei mașini compacte autonome pentru metropolele de maine". Pe langa sistemul de propulsie…

- Polestar, brandul de performanța al celor de la Volvo, a publicat o noua imagine teaser cu cel de-al doilea model din gama. Polestar 2 va fi prezentat oficial in 27 februarie in cadrul unui eveniment exclusiv online, urmand ca modelul electric sa poata fi admirat in premiera in cadrul Salonului Auto…

- Pininfarina Battista este numele viitorului hypercar electric pregatit de Automobili Pinifarina. Versiunea de serie va avea peste 1.900 CP și va accelera de la 0 la 100 km/h in mai puțin de 2 secunde. Modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva din martie 2019. Constructorul…