- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, susține ca nu cunoaște cine i-a oferit stick-ul memorie, in seara cand a revenit in țara, cu intreg raportul Kroll 2. Politicianul a mai adaugat ca in zilele urmatoare va afla numele celui care a i-a oferit informația și presupune ca scurgerea a avut loc de…

- Vlad Plahotniuc pune la indoiala autenticitatea raportului Kroll 2, facut public vineri, 12 iulie, sustine ca nu are nicio implicare in ceea ce se sugereaza in acel document si considera ca publicatia este doar o manipulare prin care se incearca deturnarea anchetei. Despre aceasta mentioneaza intr-o…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a revenit zilele acestea la Balți. Înainte de asta, le-a facut o vizita colegilor de partid din Falești, și-a revazut casa parinteasca și școala unde a învațat. Într-un live pe facebook, alaturi de actualul edil de Balți,…

- Controversatul politician Renato Usatii a fost eliberat duminica seara, mandatul de arestare preventiva fiind anulat de autoritațile din R. Moldova, la scurt timp dupa reintoarecerea acestuia in țara. Premierul Maia Sandu susține ca decizia privind anularea mandatului ridica mari semne de intrebare,…

- Liderul formatiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a fost retinut de oamenii legii la vama Sculeni. Informatia a fost confrmata de catre procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Crimelor Organizate si Cauze Speciale. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a anuntat ca revine duminica, 16 iunie, la Chisinau, dupa ce timp de trei ani s-a aflat la Moscova, fiind dat in urmarire nationala in Republica Moldova in cadrul unui dosar penal. Imediat ce a ajuns la frontiera, la punctul vamal Sculeni, politicianul a fost…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a sugerat ca s-ar putea intoarce in curand in Republica Moldova, dupa anuntul democratilor lui Vlad Plahotniuc de a se retrage de la guvernare pentru ca puterea sa fie preluata de alianta ACUM-PSRM.