Renate Weber spune că a cerut inspectoratelor judeţene numărul şcolilor cu toalete în curte, dar nu primit răspuns 'Un caz care a fost foarte bine cunoscut in Romania si care a starnit revolta a fost al acelui copilas care a decedat pentru ca a alunecat intr-o fosa din curtea unei scoli. Plecand de la acel caz, in care s-a constatat ca nu era vorba nici de neglijenta parintilor - ca nu parintii erau acolo problema - si vazand ca se va apropia inceputul anului scolar, inca de acum o luna de zile, cred, am adresat catre toate inspectoratele judetene o solicitare sa ne spuna in cate dintre scolile din comune, din localitati micute, mai exista astfel de WC-uri in fundul curtii. Va vine sau nu sa credeti, nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat miercuri Curtea Constituționala cu privire la Ordonanța de urgența a Guvernului pe Codul Administrativ, potrivit unui comunicat de presa transmis de instituție. Redam comunicatul Avocatului Poporului: "Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu…

- Oflaz Construct SRL vrea sa modifice blocul de patru etaje situat pe strada Caiuti nr. 9 din municipiul Constanta. Societatea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul: "Recompartimentari interioare, refatadizare, supraetajare cu un nivel cu 20 din…

- Ministrul interimar al Educației, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul școlar 2019-2020 sa fie luni... The post Ultima ora! Ministerul Educației a anunțat cand incepe scoala. Structura anului scolar 2019-2020 appeared first on Renasterea banateana .

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta ca a depus la Ministerul Turismului o adresa prin care solicita ca anul scolar 2020-2021 sa inceapa in 14 septembrie, avand in vedere ca anul acesta Ministerul Educatiei a decis inceperea scolii in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme…

- Unchiul Alexandrei a declarat, joi seara, la Romania TV, ca nepoata sa este in viața și este captiva unei rețele de carne vie, rețea protejata. Din ea face parte și fiica monstrului. El nu a spus de cine este protejata rețeaua și cat de sus merge protecția, dar le da anchetatorilor mura in gura piste…

- El a criticat anuntul premierului Viorica Dancila la receptia de la Ambasada Frantei, conform caruia Guvernul nu o sustine pe Kovesi, spunand ca aceasta dovedeste lipsa de luciditate si de fler si ca este "plina de venin". "Astazi, cand Ambasada Frantei a organizat evenimentul de aniversare a Zilei…

- Karmen este in permanența conectata cu fanii ei de pe contul de socializare, pe care ii ține la curent cu tot ceea ce face in aceasta perioada, mai ales ca in curand va deveni mama pentru prima oara. Cu toate astea, artista a primit cateva mesaje rautacioase, carora le-a raspuns imediat pe contul de…

- Ministerul de Interne a fost locul lor de joaca pentru mii de copii, care au sarbatorit in avans de ziua lor, pe 1 iunie. Aceștia au cantat, au dansat si s-au antrenat pentru operatiuni de salvare. Luptatorii mascați i-au luat locul lui Spiderman, iar elicopterele de jucarie au fost inlocuite cu cele…