Stiri pe aceeasi tema

- Sa incepem cu sloganurile. PNL copiaza fara jena campania lui Donald Trump – „American first”, alegand una din variante: „Romania in primul rand”. UDMR a optat pentru simplitate: „Uniune pentru viitor”, incercand sa-si constientizeze cetatenii de etnie maghiara de puterea pe care o au venind…

- Sapte candidati independenti si 23 de partide s-au inregistrat la BEC pentru alegeri. PSD deschide lista cu Rovana Plumb, ALDE cu Norica Nicolai, PNL-Rares Bogdan, iar la PMP pe primul loc este fostul presedinte Traian Basescu. Social-democratii au depus marti lista candidatilor pentru europene, alaturi…

- ALDE va candida singur pe lista la alegerile europarlamentare și nu impreuna cu PSD. Anunțul a fost facut de liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a precizat ca lista ALDE, care conține 10 nume, va fi deschisa, in ordine, de Norica Nicolai, Daniel Barbu și Renate Weber.

- Norica Nicolai, Daniel Barbu si Renate Weber deschid lista ALDE pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, a anuntat miercuri liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a precizat ca s-a decis ca PSD si ALDE sa maerga pe liste separate la euroalegeri.

- Eurodeputatul Norica Nicolai va deschide lista ALDE la alegerile europarlamentare din luna mai. Pe locul doi se afla fostul președinte al AEP Daniel Barbu, pe locul trei, europarlamentarul Renate Weber, iar pe locul patru, fostul ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi. Pe locul cinci pe lista ALDE…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca partidul pe care il conduce are 12-13% in sondaje, iar obiectivul este sa obțina 5 mandate de europarlamentar. El arata ca lista ALDE va fi deschisa de actualul europarlamentar Norica Nicolai. El a prezentat primele locuri de pe lista…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a avut o reactie scurta, miercuri, in urma votului din Comisia LIBE a Parlamentului European pentru Laura Codruta Kovesi. Liderul ALDE consider ca este o demonstratie perfecta a modului "cum intervine factorul politic in aceasta alegere". "Este o exemplificare…