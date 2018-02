Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Dupa ce Parlamentul European a cerut Comisiei Europene o evaluare „in profunzime” a avantajelor si dezavantajelor schimbarii orei in mod semestrial, prin presa au circulat diverse informații cu privire la eliminarea orei de vara.

- In prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a NATO. Cina de lucru, cu participarea…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca în perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Parlamentarii de la Bruxelles au cerut Comisiei Europene sa realizeze o evaluare ”in profunzime” a avantajelor si dezavantajelor schimbarii orei in mod semestrial si sa prezinte ”daca este necesara” o revizuire a directivei care o organizeaza in cadrul Uniunii Europene, informeaza agenția Reuters.

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier al presedintelui Comisiei Europene vorbeste la MEDIAFAX LIVE cu redactorul sef al Mediafax, Indira Crasnea, despre cum se vindeca fricile europenilor in materie de securitate, PESCO in identitatea Uniunii Europene si despre viitoarea Armata comuna europeana.

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca extinderea Uniunii in Balcanii de Vest va ramane o prioritate pentru președinția romana a Consiliului, in condițiile in care, aceasta regiune este esențiala pentru viitorul Uniunii Europene.…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția ca operațiunile militare ale Turciei impotriva majoritații kurde din Afrin risca sa pericliteze discuțiile de la Geneva, care raman singura cale inainte pentru o pace durabila in Siria. Declarația…

- Cumparatorii online din alte state ale Uniunii Europene vor fi tratați ca și cei locali, iar comercianții trebuie sa le ofere acces la aceleași prețuri, potrivit unei decizii a Parlamentului European. Astfel, potrivit eurodeputaților, cumparatorii online vor avea acces mai larg și mai ușor…

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens.…

- Guvernul Romaniei are 'o responsabilitate politica foarte clara' in privinta modificarilor din justitie si 'nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune', a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinta a Grupului Verzilor/Alianta…

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Astazi de la ora 18.30, ora Bucureștiului, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, are loc dezbaterea ”Reforma justiției din Romania și posibila amenințare la adresa statului de drept”. Eurodeputații vor discuta cu reprezentanți ai Consiliului UE și Comisiei Europene. Dezbtarea a fost…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde la Bruxelles, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini.

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Viorica Dancila spune ca Irakul și Pakistanul sunt in UE. Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu acordat in primavara anului 2017, ca Iranul și Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru funcția de prim-ministru , dupa demisia…

- Reprezentanții Centrului “Europe Direct” Vaslui vor desfașura, in acest an, mai multe activitați cu scopul de a face cunoscute instituțiile Uniunii Europene. Dezbaterea “Parlamentul European al tinerilor” va avea loc in unitați de invațamant din Vaslui, Huși, Barlad și Negrești. 2018 a fost a fost desemnat,…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- SONDAJ CURS: Potrivit studiului ale carui rezultate au fost transmise, joi, AGERPRES, 47% dintre cei intervievati au declarat ca sunt de parere ca UE se indreapta intr-o directie buna.De asemenea, 35% dintre respondenti considera ca Parlamentul European are cea mai mare importanta in luarea…

- Intervenția eurodeputatului Victor Boștinaru a fost facuta in contextul unei dezbateri pe acest subiect, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in prezența Ministrului adjunct pentru Afaceri Europene din partea Estoniei, Matti Maasikas și a Comisarului european pentru migratie si afaceri…

- La invitația europarlamentarului Siegfried Mureșan, o delegație a Partidului Mișcarea Populara, formata din reprezentanți ai birourilor parlamentare, a fost saptamana trecuta in vizita la Parlamentul European. Unul dintre cei care au reprezentat județul Maramureș la Bruxelles, este Dorin Cozma, șef…

- (Adauga declaratii) Uniunea Europeana a exprimat "preocupari grave" in legatura cu decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, avertizand ca masura, o incalcare a unei rezolutii ONU, risca sa afecteze perspectivele de pace intre israelieni…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și kebab, potrivit unei statistici invocate de cotidianul german Bild, scrie libertatea.ro. Romania este una dintre țarile in care cele doua preparate de proveniența orientala se bucura de mare succes. Toate acestea ar putea…

- Europarlamentarul roman Siegfried Mureșan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnaliștilor romani ca s-a implicat personal pentru includerea in buget a acestui proiect, care ar trebui lansat inainte de vacanța de vara de anul viitor. "Este un…

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Frațila, transmite: Parlamentul European a adoptat, joi, in sesiunea plenara de la Bruxelles, bugetul Uniunii Europene pentru 2018, al carui raportor a fost eurodeputatul roman Siegfried Mureșan (PMP), votul final pentru adoptare fiind programat pentru vineri.…

- Deputatii USR au mers miercuri in biroul lui Liviu Dragnea pentru a protesta fata de comunicatul pe care liderul PSD l-a dat in fals, in mod abuziv si fraudulos, fara a respecta regulamentele Parlamentului. In biroul lui Liviu Dragnea a fost si deputatul USR de Maramures, Vlad Durus. “Prin acea declaratie,…

- La inițiativa socialiștilor și verzilor din Parlamentul European, shaorma ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana. Aceeași soarta o va avea și kebabul, daca solicitarile celor doua grupuri politice vor fi adoptate. In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și kebab,…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR.…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Instabilitatea politica si economica au contribuit la nivelurile scazute ale cheltuielilor pentru sanatate, 814 euro pe cap de locuitor reprezentand cel mai scazut nivel din toate statele membre UE, se arata intr-un raport al Comisiei Europene privind starea de sanatate a Romaniei in 2017.…

- Republica Moldova se poate baza pe sprijinul deplin al Uniunii Europene in procesul de modernizare a țarii. O declarație in acest sens a facut vicepreședintele Comisiei Europene, inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, la o intilnire la Bruxelles…

- „Obiectivul nostru primar este sa ajutam R. Moldova sa traverseze perioada complicata prin care trece, sa consolideze rezultatele reformelor, in special in domeniul justiției, al combaterii corupției și in sectorul audiovizual”. O declarație in acest sens a fost facuta de Inalt Reprezentant al Uniunii…

- Premierul Pavel Filip a avut astazi, în marja participarii la Summit-ul Parteneriatului Estic, o întrevedere cu Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene. Discutiile dintre…