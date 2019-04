Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea campaniei electorale pentru Parlamentul European ii face pe mai toți actorii politici sa se comporte ca atare. Daca liderul politic e și interesat direct din postura de candidat, atunci lucrurile iau clar o turnura interesanta. In week-end la Madrid a avut loc Congresul Socialiștilor…

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Liviu Dragnea la Congresul Partidului Socialistilor Europeni (PES), care s-a desfasurat weekendul trecut in capitala Spaniei, Madrid. La intrevedere au mai participat Serghei Stanisev, presedintele PES, si Udo Bullmann, liderul grupului socialistilor si democratilor…

- Frans Timmermans, prim vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, dupa o intrevedere cu Liviu Dragnea, liderul PSD, ca acesta "nu vrea sa paraseasca familia (PES,n.red.), vrea ca posibilele neintelegeri sa fie rezolvate",oficialul UE adaugand ca "nu stie daca Dragnea chiar crede ceea ce...

- ​Liviu Dragnea a dat dovada de mult tupeu mergând la congresul socialiștilor europeni și vorbind despre valorile comune, dupa ce și-a pus slugile din țara sa îl dea în judecata pe liderul Frans Timmermans, spune fostul premier Dacian Cioloș. El mai comenteaza ca toata lumea a putut…

- Seful PSD a vorbit in romana, ca sa fie inteles "acasa" Frans Timmermans nu a ascultat traducerea Liderul PSD Liviu Dragnea a fost invitat sa vorbeasca la Congresul Socialistilor Europeni, de la Madrid, unde a avut o interventie in cadrul panelului legat de echitate in Europa. El a fost singurul care…

- Eurodeputatul PSD Andi Cristea reacționeaza fața de inițiativa președintelui Klaus Iohannis de a trimite bugetul pe 2019 la Curtea Constituționala a Romaniei, refuzand astfel promulgarea legii bugetului, punand in pericol economia naționala și lansand o serie de neadevaruri.Vezi si: Liviu…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a promis la un eveniment electoral desfasurat sambata in orasul spaniol Zaragoza ca ''niciodata, absolut niciodata, in nicio circumstanta'' nu se va alia cu extrema dreapta dupa alegerile europene din luna mai pentru a obtine…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, recomanda, in contextul cresterii numarului cazurilor de gripa, ca persoanele care prezinta simptome sa se adreseze medicului de familie, sa nu mearga in colectivitate sau in locuri aglomerate, iar in scoli sa se faca triaj epidemiologic, informeaza Agerpres.roPentru…