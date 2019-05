Renate Weber: Klaus Iohannis a reușit să atingă penibilul ”In primul rand aș remarca faptul ca deja domnul președinte, care niciodata nu are cuvintele potrivite la dumnealui, cred ca astazi a reușit sa atinga penibilul in felul in care face campanie in vederea alegerilor din 26 mai și știm foarte bine ca nu are voie sa faca acest lucru. Deci toate aceste prezențe publice ale dumnealui asta inseamna. Pe de alta parte, cu regret in suflet trebuie sa le aduc aminte celor care ne privesc acum ca PNL-ul acela al bratienilor a fost desființat de catre ei la tribunal cand s-au unit cu PDL-ul. Acest PNL de astazi este un alt partid ce nu au reușit sa faca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a reacționat miercuri fața de criticile președintelui Klaus Iohannis legate de direcția greșita în care merge România și respingerea propunerilor de miniștri, susținând ca ”știrea reala a zilei este ca România reușește sa obțina o creștere economica de trei ori mai…

- Partidul Social Democrat a transmis un comunicat de presa, miercuri, in care raspunde acuzatiile aduse de seful statului, de la Palatul Cotroceni, in privinta guvernarii. PSD spune ca stirea reala a zilei este ca Romania reușește sa obțina o creștere economica de 3 ori mai mare decat media Uniunii Europene,…

- Klaus Iohannis a precizat ca atunci cand a fost profesor nu caștiga foarte mulți bani, susține Romania TV. Europarlamentarul Norica Nicolai a reacționat dur la mesajul președintelui: ”Normal ca doar de aceea facea meditații ca nu avea un salariu corespunzator”, a precizat Norica Nicolai la…

- Intrebat daca va profita Klaus Iohannis de Summitul UE de la Sibiu pentru a-și face imagine sau chiar este o chestiune care ține strict de asigurarea președinției rotative a Consiliului UE de catre Romania, Bogdan Chirieac susține ca acest tip de eveniment te poate ajuta in campania de imagine, insa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți seara, ca iși menține poziția privind necesitatea mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim și crede ca acest lucru nu va afecta relațiile cu statele arabe. ”Imi mențin punctul de vedere. Cred ca acest lucru trebuie sa ni-l asumam. Ca fiecare…

- Presedintele Iohannis a fost intrebat, la inceputul dezbaterii, cum priveste din nota personala ceea ce s-a petrecut in decembrie 1989 in Romania. "Am rupt, clar, o etapa nefericita de dictatura comunista si am inceput o noua etapa. Cred ca este bine sa ne amintim ca aceasta noua etapa nu…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3, discursul de vineri al presedintelui Klaus Iohannis cel care a adus, din nou, critici dure PSD-ului, folosindu-se de faptul ca bugetul de stat i-a fost trimis din nou spre promulgare de catre Parlament fara nicio modificare. Totodata, Klaus…

- Senatoarea Alina Gorghiu avertizeaza ca Romania va intra intr-o criza economica, in condițiile adoptarii bugetului nerealist respins de președintele Klaus Iohannis și trecut din nou prin parlament de PSD. Inflația a crescut peste așteptari, creșterea economica nu exista decat pe hartie, iar alte state…