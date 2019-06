Renate Weber, după precizarea lui Tăriceanu: Sper să se răzgândească Tariceanu, dupa ce Senatul a respins cererea de incepere a urmaririi penale pe numele sau, a spus ca in prezent nu mai este o opțiune candidatura sa pentru alegerile prezidențiale, deși, in trecut, afirmase ca este pregatit sa-și asume acest lucru. „Este o declarație care trebuie luata in contextul in care a fost facuta, un context care nu este deloc ușor. Tariceanu a spus ca in acest moment nu se mai gandește la o candidatura. Poate ca, pana mai spre toamna, lucrurile se vor așeza”, a spus Renate Weber, sambata seara, la Antena 3. „Trebuie sa reconstruim. Trebuie sa ne pregatim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

