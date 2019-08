Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat miercuri ca isi mentine punctul de vedere conform caruia politistul local nu este agent constatator in ceea ce priveste aplicarea sanctiunilor pentru masinile stationate neregulamentar, dar a mentionat ca interpretarea trebuie sa apartina instantei de judecata.



"Noi in continuare credem ca avem dreptate in interpretarea pe care o facem. Reglementarile in Romania se fac cum se fac. De multe ori, ce face stanga nu stie dreapta. Noi avem mai multe acte normative care se refera la circulatia pe drumurile publice, la sanctionarea contraventiilor,…