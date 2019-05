Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției este incepand de joi rector al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tudorel Toader și-a reluat astfel funcția din care s-a autosuspendat in perioada in care a fost ministru. Informația a fost confirmata de prorectorul Mihaela Onofrei, care a a fost ordonatorul de…

- Romania este din nou pusa cu spatele la zid de catre oficialii europeni. Luni, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg va avea loc o dezbatere privind statul de drept din Romania.Citește și: Renate Weber o pune in garda pe Dancila: 'Trebuie sa fie și din partea Guvernului Romaniei…

- Eurodeputatul ALDE Renate Weber a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este posibil ca prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans sa susțina o declarație lunea viitoare in Parlamentul European cu privire la situația statului de drept in Romania."Va fi o declarație, luni dupa-amiaza, a Comisiei Europene,…

- ”Am spus in repetate randuri ca Romania a cazut victima in campania electorala europeana si pare ca asistam la o competitie in care castigator va fi desemnat cel care ameninta cel mai mult tara noastra. Iata si o posibila dovada. In timpul conferintei de presa de ieri, un jurnalist l-a intrebat pe…

- Anca, o romanca in varsta de 34 de ani care locuiește in orasul englez Doncaster, a fost batuta cu brutalitate de mai multi tineri, chiar in fata casei sale. "Le-am spus sa vorbeasca mai incet ca dorm copiii", a explicat ea cauza incidentului. De altfel, tanara a povestit pe pagina sa de Facebook cum…

- Meseseanu Razvan a anunțat, marti, pe pagina sa de Facebook ca va demisiona din PSD, atat din functia de vicepresedinte al Organizatiei Judetene Calarasi, cat si din cea de membru. “Sunt 18 ani de activitate in PSD. Voi demisiona! Atat din functia de vicepresedinte al Organizatiei Judetene Calarasi,…

- Uniunea Europeana exporta corupție in Romania (Liviu Pleșoianu), finanțeaza, alaturi de NATO, statul paralel (Liviu Dragnea), se amesteca in politica interna și sfideaza legile romanești (Viorica Dancila). Romania este tratata ca o țara de mana a doua (Calin Popescu Tariceanu), MCV-ul blocheaza legile…

- Valentine’s day este tema unei campanii originale a polițiștilor care lupta impotriva traficului de persoane. ”Sarbatorește iubirea, dar nu iubi un loverboy” este mesajul distribuit pe rețelele sociale de reprezentanții Agenției Naționale impotriva Traficului de Persoane. Mesajul este valabil și de…