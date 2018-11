Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a declarat sambata, la Poiana Brașov, ca rezoluția adoptata in Parlamentul European, precum și raportul MCV sunt "documente superficiale", fiind de parere ca prezentarile sunt "nu doar partinitoare, ci chiar fundamental greșite", transmite Mediafax.

- Europarlamentarul ALDE, Renate Weber, a declarat, sambata, la Poiana Brașov, ca rezoluția adoptata in Parlamentul European, precum și raportul MCV sunt „documente superficiale”, fiind de parere ca prezentarile sunt „nu doar partinitoare, ci chiar fundamental greșite”.„Din pacate și rezoluția…

- Europarlamentarul ALDE, Renate Weber, a declarat, sambata, la Poiana Brasov, ca rezolutia adoptata in Parlamentul European, precum si raportul MCV sunt „documente superficiale”, fiind de parere ca prezentarile sunt „nu doar partinitoare, ci chiar fundamental gresite”.

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, a vorbit la RFI despre un semnal de o duritate fara precedent pe care Comisia Europeana și Parlamentul European l-au transmis unui stat membru prin Rezoluția privind statul de drept și raportul MCV. In evaluarea Ralucai Pruna cel puțin trei puncte ii sunt…

- ”Comisia Europeana intra intr-o zona politica care nu e justificata, pentru ca raportul e unul cu precadere tehnic. Am vazut o serie de abordari politice care pun sub semnul intrebarii modul in care CE lucreaza cu statele membre”, a afirmat Tariceanu. El a criticat si adoptarea rezolutiei…

- Astazi, dupa ora 13.00, este așteptat votul in Parlamentul european asupra rezoluției ce privește Romania. Rezolutia referitoare la statul de drept din țara noastra vine dupa dezbaterile pe aceasta tema pe care PE le-a organizat in februarie 2017, februarie si octombrie acest an. Votul va…

- „Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru al…