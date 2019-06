Renate Weber, Avocatul Poporului. Barna: Situație dureroasă "Inteleg ca astazi domnul Ciorbea a transmis PSD o scrisoare prin care a spus 'nu mai aveti avocat al poporului'. Deci, pe aceeasi logica, domnul Ciorbea era al PSD, doamna Weber, sper sa nu ajungem in situatia aceasta dureroasa, va fi a lui ALDE. Pentru ca exact despre asta a fost vorba: ultimul avocat al poporului, din pacate, nu a fost al poporului, decat ca eticheta la intrare, dar in realitate, ca manifestare politica si ca responsabilitate fata de atributiile pe care le avea, a fost un avocat al PSD, de la un capat la altul", a spus Dan Barna luni, intr-o emisiune la Digi24. Liderul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

