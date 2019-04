"Domnul Timmermans, in momentul in care ne avertizeaza, spune ca ar recurge la mijloacele pe care le are la dispozitie Comisia si tare as fi curioasa sa stiu si eu care sunt, de fapt, mijloacele acelea. Pentru ca, cel putin de vreo opt - noua ani de zile, eu personal dar si multi alti colegi din ALDE am tot solicitat Comisiei Europene sa elaboreze un mecanism obiectiv de evaluare a statului de drept, a democratiei, a respectarii drepturilor omului in oricare stat membru al Uniunii Europene si pana acum Comisia Europeana nu a reusit sa elaboreze un astfel de mecanism. De aceea si vedem ca in…