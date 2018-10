Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Guy Verhofstadt a vorbit, marti, in plenul Parlamentului European, unde invitat este si presedintele Klaus Iohannis, despre situatia privind legislatia romaneasca din domeniul justitiei, avertizand ca Guvernul de la Bucuresti „trebuie sa respecte toate solicitarile Comisiei de…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a spus marti, in plenul Parlamentului European, ca spera ca in Romania sa se ajunga la un consens national in privinta statului de drept si a luptei anticoruptie pana la preluarea presedintiei UE, la 1 ianuarie 2019, altfel Romania se va indeparta…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a afirmat ca spera ca presedintele Klaus Iohannis sa nu atace, "macar de aceasta data", Romania, in discursul pe care il va sustine, marti, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

- Europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan, a anunțat astazi ca și-a depus candidatura pentru viitorul mandat de membru al Parlamentului European. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook.

- Europarlamentarul roman, Renate Weber a anunțat pe contul sau de Facebook ca decis astazi sa se alature oficial ALDE. Renate Weber spune ca "protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale nu se tranzactioneaza, nici macar in politica".

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel a transmis, luni, ca in timp ce Rudolph Giuliani, autorul scrisorii catre Klaus Iohannis pe tema protocoalelor secrete SRI – Parchet, decapita mafia din New York, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, servea ca „procuror al regimului Ceaușescu", scrie…

- Klaus Iohannis nu poate da nimanui nici lectii de morala, nici lectii de anticoruptie, a declarat duminica, la Antena 3, presedintele PSD, Liviu Dragnea, referindu-se la banii pe care seful statului i-ar fi castigat ilegal din inchirierea unei case la Sibiu si ar trebui sa ii returneze. "Klaus Iohannis…

