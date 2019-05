Renate Weber are dileme pe marginea votului la Referendum. "Nu înţeleg unde mai sunt copiii" "Eu privesc cu ochiul unui jurist intrebarile puse de presedinte. Cele doua sunt de fapt sase, adica ele contin sase ipoteze distincte, la care oamenii pot vota diferit. Eu insami am abordari diferite pe cele sase ipoteze si atunci mi se pare ca de fapt chemarea la referendum ar fi ceva ipocrit din partea mea, cata vreme eu insami nu sunt convinsa ca este necesar acest referendum. Eu il vad ca pe un exercitiu electoral din partea presedintelui si nimic altceva", a declarat Renate Weber. Autoritatea Electorala Permanenta propune o OUG de modificare a legislatiei electorale, prin care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

