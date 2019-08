Renate Weber a aflat de la televizor că ALDE a ieșit de la guvernare „Mi-am dat demisia din ALDE inainte ca propunerea sa plece de la ALDE catre Parlamentul Romaniei. (...) Mi-am dat demisia atunci si, din momentul in care am preluat aceasta functie, aveti cuvantul meu de onoare, nu am mai discutat cu nimeni din ALDE. Asa cum multi ati aflat de la televizor de iesirea ALDE de la guvernare, asa am aflat si eu. Si de iesirea de la guvernare, si de faptul ca domnul Tariceanu se retrage. A fost un moment in care am zis: 'Probabil eu nu mai inteleg multe din viata politica'. Si dupa aia am stat si m-am gandit: 'Dar trebuie sa inteleg chiar asa de multe?' Eu cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

