Stiri pe aceeasi tema

- Remus Radoi, cunoscut drept „Codița, controversatul om de afaceri din Caracal, arunca-n aer marea caracatița despre care s-a vorbit in spațiul public.Acesta a facut o dezvaluire despre legaturile dintre clanurile interlope și politicienii de Olt. Citește AICI dezvaluirea care DINAMITEAZA marea CARACATIȚA... …

- Informație de ultima ora! Omul de afaceri Remus Radoi, poreclit „Codița”, ajuns in centrul atenției in urma cazului de la Caracal, a dat o adevarata lovitura.Remus Radoi, omul la care fostul șef-adjunct de la IPJ Olt, Nicolae Alexe, a apelat pentru a o gasi pe Alexandra Maceșanu, a... Citește AICI ce…

- Rand pe rand, pistele anchetatorilor se infunda. Ba chiar si presupusii martori care erau asteptati sa ofere informatii importante despre suspect se dovedesc mai degraba ineficienti. Cum este cazul omului de afaceri care l-ar fi descris la un moment dat pe Gheorghe Dinca drept liderul temut al unei…

- Ultima ora! S-a aflat ce probe va pune astazi omul de afaceri Remus Radoi, cunoscut opiniei publice drept „Codița”, la dispoziția DIICOT Structura Centrala.Afaceristul din Caracal deține o serie de inregistrari explozive, referitoare la o rețea de... Citește AICI ce probe va pune astazi Remus Radoi…

- Continua dezvaluirile halucinante privind relațiile dintre poliție și lumea interlopa din Caracal. Remus Radoi, patronul mai multor companii de securitate din zona susține ca a fost amenințat cu moartea și a cerut sprijin de la DIICOT. Procurorii l-au indemnat sa sune la poliție, insa oamenii legii…

- O femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o. Femeia a povestit, la Romania TV, prin ce a trecut, in luna mai, cand s-a dus la Dinca sa ii prașeasca […] Source

- Jurnalista Sorina Matei a prezentat, in emisiunea ”Actualitatea Romaneasca” imagini cu Remus Radoi, zis ”Codița”, care a venit sambata la sediul B1 TV. Este vorba despre interlopul care primea informari de la Poliție in ziua in care Alexandra a sunat la 112.Radoi a cerut un drept la replica…

- Remus Radoi, omul la care a apelat șeful Poliției Olt, Nicolae Alexe, pentru a o gasi pe Alexandra, are un trecut tumultos, fiind inclusiv condamnat pentru ca a desfigurat un rival. Libertatea a descoperit in arhiva PRO TV doua filmari incredibile in care Radoi, patron al unei firme de paza abonata…