- O femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o. Femeia a povestit, la Romania TV, prin ce a trecut, in luna mai, cand s-a dus la Dinca sa ii prașeasca […] Source

- Invitata la buletinul de știri de la Digi 24, jurnalista Libertatea Mirela Neag, care a participat la dezvaluirea complicitaților dintre poliție și clanurile de interlopi, a explicat publicului ca ”dureros este faptul ca nici acum autoritațile nu realizeaza ca e anormal sa dea informații secrete interlopilor”.…

- Raportul MAI in cazul interventiei pentru cautarea Alexandrei Macesanu, obtinut in exclusivitate de Digi24, arata ca Jandarmeria a refuzat initial sa trimita luptatori de la Brigada Mobila pentru a sprijini ancheta.

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, care se afla la locul crimei de la Caracal, a declarat la „Marius Tuca Show”, ca a identificat un martor, o femeie, care a fost amenințata cu moartea,, cu un topor, de Gheorghe Dinca, anun'[ MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal!…

- Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv dupa ce a intrat in casa altui barbat, de la care ar fi avut de recuperat bani, iar in urma unui conflict cu acesta, l-a amenintat cu moartea si a tras un foc de arma in directia sa, insa nu l-a nimerit, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" (AMASP) a trimis, sambata, o scrisoare deschisa, in care relateaza succesiunea evenimentelor in cazul tragediei din Caracal. Procurorii reclama faptul ca echipajele de poliie nu au stat in fața locuinței suspectului in informațiile aparute in spaiul…

- Un caz cu adevarat halucinant a avut loc la Baia de Arama, in județul Mehedinți. Procurorii, insoțiți de 3 mașini pline cu polițiști și mascați au mers sa ridice o fetița de doar 8 ani.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in…

- Procurorii DNA i-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe rectorul si prorectorul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sub acuzatia de instigare la santaj, in dosarul privind amenintarea jurnalistei Emilia Sercan, precizeaza Directia. Procurorii DNA au dispus ...