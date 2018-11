Remus Pricopie: Într-o zi de sărbătoare, nu te apuci să baţi covoare "Intr-o zi de sarbatoare, nu te apuci sa bați covoare" Aceasta vorba o știu de la bunica mea – Dumnezeu sa o odihneasca ! La inceput, cand eram mic, nu am ințeles-o. Ma intrebam de ce sa nu bați covoarele, daca sunt prafuite? De ce sa nu le dam stralucirea, la care știm ca putem ajunge, cu niște lovituri bine articulate și cu o perie? Raspunsul, pe care l-am ințeles ceva mai tarziu, este simplu: daca nu ai fost suficient de gospodar sa faci acest lucru inainte, atunci ai rabdare, respecta ziua de sarbatoare și, daca inca mai cauți stralucirea covorului și aerul proaspat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

