'Am fost si eu revoltat, ca foarte multi cetateni, ca Senatul a votat recent pentru a se permite uciderea ursilor din Romania, Senatul a votat pentru a se extinde posibilitatea de a ucide aceste minunate animale. Revoltator a fost si faptul ca nu a existat in Senat nici macar un vot impotriva, asadar niciun senator nu s-a opus in mod principial uciderii ursilor, ci au fost doar cateva abtineri, dar motivate in mod politicianist, din punctul meu de vedere, oricum neprincipial si imoral.

Daca aveai principii, daca intr-adevar ai fi fost un senator care apara drepturile animalelor, ar fi…