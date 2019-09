Remus Borza: ”USR este pe val. Ce e val ca valul trece”. Scenariu pentru Barna

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a venit pe o trotineta electrica la Biroul Electoral Central pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie. ”Am venit cu aceasta trotineta electrica pentru a da un mesaj sa folosim mai puțin mașinile, sa avem grija de mediu și de viitorul…

- In randurile ce urmeaza puteți citi analiza realizata de Remus Borza cu privire la Dan Barna și Viorica Dancila: „Dan Barna: Fericiți in Romania Din punct de vedere al comunicarii și sloganului ales, „Fericiți in Romania", Dan Barna are o campanie buna. Sloganul i-a surprins pe…

- Iata analiza lui Remus Borza realizata in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews: „Romania are nevoie de un președinte care sa reconcilieze societatea, care sa uneasca națiunea, nu sa o dezbine. Romania are nevoie de un președinte care sa transmita mesaje pozitive, sa indemne la reconciliere…

- ​„România are fundamental nevoie de un președinte care sa fie prezent și activ în comunitate nu doar la crize, nu doar la problemele majore, ci sa fie prezent zi de zi”, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro Dan Barna, prezidențiabilul alianței USR-PLUS. Barna susține…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu se raporteaza la ceilalți candidați, dar intrebata despre Klaus Iohannis sau Dan Barna, a raspuns ca ei ”nu sunt apropiați de oameni, nu-i iubesc, nu merg in randul lor.” Referindu-se la Dan Barna, a afirmat ca ”sadește ura”. ”Oamenii au nevoie…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 20 august a.c., la Washington, D.C., o declaratie de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Va prezentam in continuare textul declaratiei de presa: Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Buna seara! Am avut astazi…

- Klaus Iohannis efectueaza, in numai 2 ani, a doua vizita oficiala in SUA. Pentru prima data, un presedinte al Romaniei se intalneste cu tot guvernul american, urmand a fi semnata o declaratie politica comuna, pentru Marea Neagra, prima dupa 10 ani. Vizita la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii,…

- "Vreau sa clarific o afirmație care a fost scoasa din context dupa emisiunea la care am participat aseara la TVR. Evident, nu cred ca daca aș fi președinte nu s-ar mai intampla nicio nenorocire in Romania, dar cred ca președintele, care conduce CSAT-ul, se poate asigura ca instituțiile care se ocupa…