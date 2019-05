Remus Borza a confirmat informația pentru DCNEWS.

„Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerata", se arata in decizia publicata joi in Monitorul Oficial.

„Joi dimineața, am fost chemat de premier, am avut o discuție de o ora cu domnia sa. Mi-a propus aceasta demnitate neremunerata, onorifica, plecand de la expertiza mea acumulata in zona antreprenoriala, de business. O sa o ajut cu un sfat, o opinie, o consultanța pe zona economica,…