- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc primul termen in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Cauza se afla pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. In luna noiembrie 2017,…

- USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al partidului transmis Agerpres. De…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand respectivul aparat e verificat si omologat de autoritati pentru a intra pe piata, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), noteaza Avocatnet.ro. Prin urmare, soferii nu se pot folosi de aceste…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- O decizie luata de Curtea Constituționala a Romaniei arunca in aer tot sistemul juridic mioritic și multe din deciziile controversate ale Inaltei Curți de Casație și Justiție. Conform CCR, condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, din dosarul Referendumul este nula!

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).

- Parlamentul a votat ca la alegerile din 2009 pot fi suspiciuni de frauda Foto: Agerpres. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat astazi raportul comisiei care a anchetat aspecte legate de alegerile prezidentiale din 2009 si care a constatat o serie de fapte care pot alimenta suspiciuni…

- Așadar, in sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. "Azi, dupa ora 15.00, voi vorbi in plenul Parlamentului, cu ocazia prezentarii raportului final al Comisiei de Ancheta. Am o certitudine - va fi cea mai dura…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. „Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie, prin…

- Plenul reunit al Parlamentului va dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate. „Parlamentul transmite prezenta…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa anunțe concurs pentru numirea unui nou judecator, asta dupa ce Tudor Panțiru și-a dat demisia din funcția de Președinte și judecator al CC. Președintele interimar al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la desemnarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Organul consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experți independenți in domeniul…

- Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNAPotrivit unui comunica, Curtea a luat in dezbatere exceptia…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la sedinta CSM ca actualul Consiliu a picat testul unitatii si al sperantei. "E un moment al bilantului, s-au spus numai lucruri bune, lucruri frumoase. Eu as vrea sa vorbesc despre nerealizarile CSM. (...) Va spuneam in 2017 ca se…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care au sesizat joi Curtea Constitutionala cu privire la statutul magistratilor, spun ca au fost incalcate 14 articole din Constitutie, scrie HotNews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Adunarea generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, joi, sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. 11 10 0 10 0 0

- Un nou termen in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, a fost trimis in judecata alaturi de mai multe persoane. Ieri, Marius Dan Foitos, Angela…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei privind statutul magistratilor, considerand ca exista aspecte de neconstitutionalitate, informeaza Mediafax.Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, ...

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Camelia Bogdan nu renunța la demersurile legale, dupa ce a scapat de sancțiunea excluderii din magistratura. Judecatoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu sesizeaza Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Agenția Naționala de Integritate (ANI) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii…

- Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei "intervinldquo; in procesul dintre Polaris si Municipiul Constanta Magistratii de la Curtea Suprema au stabilit primul termen in dosarul in care judecatorii din Iasi au constatat "admisibila sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- ”La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori, procurori si magistrati-asistenti se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar”, se arata in amendamentul adoptat de comisia speciala.…

- Lavinia Coțofana a devenit in 29 noiembrie 2017 – data la care s-a semnat decretul – fost judecator. Președinția Romaniei a publicat pe site-ul instituției (www.presidency.ro – n.red.), in 29 noiembrie, faptul ca președintele Romaniei a semnat decretul privind eliberarea din funcția de judecator…