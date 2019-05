Remus Borza - numit consilier onorific al premierului pe probleme economice

Deputatul Remus Borza, fost membru ALDE, a fost numit joi in functia de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Decizia premierului Viorica Dancila privind acordarea calitatii de consilier a lui Borza a fost publicata joi in Monitorul Oficial. "Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea acestuia este neremunerata", se arata in decizia premierului. Remus Borza este deputat neafiliat din septembrie 2017 si a fost ales pe listele ALDE Brasov. AGERPRES/(AS…