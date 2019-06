Remus Borza nu a rezistat nici doua saptamani in echipa Vioricai Dancila. Concediat dupa ce a cerut "optimizarea" numarului bugetarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de demitere a lui Remus Borza din calitatea de consilier onorific pe probleme economice, reforma si fiscalitate al premierului Viorica Dancila a fost publicata in Monitorul Oficial, scrie news.ro.Premierul Viorica Dancila il va demite luni pe Remus Borza, anunta sambata Antena3. Consilierul…

- Luni a aparut in Monitorul Oficial decizia prin care premierul Viorica Dancila l-a demis pe consilierul Remus Borza, din cauza unor declaratii privind concedieri de bugetari si reducerea numprului de ministere. Acesta fusese numit in functie la finalul lunii trecute.

- Remus Borza, consilierul economic al premierului Viorica Dancila, a anunțat o reducere a numarului de bugetari și o scadere a numarului de ministere. „Am crescut veniturile in sectorul bugetar, cred ca suntem singura țara din lume care platește mult mai bine salariații din sectorul public decat pe…

- "Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerata", se arata in decizia publicata joi in Monitorul Oficial. Remus Borza a fost exclus din ALDE in iunie 2017,…

- Anca Alexandrescu nu mai este consilier onorific al Vioricai Dancila. Decizia premierului de a o elibera din funcția de consilier onorific al prim-ministrului a fost publicata joi in Monitorul Oficial.

