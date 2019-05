Remus Borza, noul consilier al premierului Dăncilă: PSD nu se poate reinventa cu Rodica Nassar, Octav Cozmâncă, Mircea Geoană și Adrian Năstase PSD are nevoie de o garnitura noua de comunicatori și ca nu se poate reinventa cu personaje precum Rodica Nassar, Octav Cozmânca, Mircea Geoana și Adrian Nastase, a scris pe blogul sau deputatul Remus Borza, proaspat consilier onorific al premierului Viorica Dancila. Remus Borza a înșirat și câteva nume de sociali democrați cu care PSD ar trebui sa iasa în fața. Borza mai crede ca ALDE va intra în disoluție.



Reamintim ca Borza a ajuns deputat pe listele ALDE, însa a fost exclus din partid dupa ce a votat în 2017 împotriva moțiunii de cenzura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

