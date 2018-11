Remus Borza: Gabriela Firea, campioană la pomeni din banii noștri! „Primarul general Gabriela Firea nu se poate lauda cu realizari marețe nici in proiecte de infrastructura, nici de termoficare a orașului (cu RADET in insolvența și cu o pierdere de 40% a agentului termic in rețea), nici in consolidarea cladirilor cu risc seismic, care vor face zeci de mii de victime la un cutremur major, nici in optimizarea și fluidizarea traficului din București. In schimb, e campioana la pomeni. Doar ca le da din banii noștri, ai contribuabililor. Cei peste 1 milion de salariați din București finanțeaza cu peste 1500 lei anual, fiecare, fanteziile și ambițiile politice ale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

