Remus Borza: Cum reintră PSD în joc. Scenariu pentru opoziție, când mai are șanse „Moțiunea a picat, așa cum am anticipat inca de saptamana trecuta la DCNews. Matematica e simpla: opoziția nu avea de unde sa scoata mai mult de 200 de mandate. Minoritațile naționale, altele decat cea maghiara, și-au imparțit votul intre opoziție și putere, ca de fiecare data. Acum e dezamagire in tabara opoziției și multa euforie in coaliția majoritara", a spus Remus Borza, contactat de DCNews. „Ar fi bine ca PSD și ALDE sa inceapa acum, la rece, o analiza serioasa a rezultatului alegerilor europarlamentare din 26 mai, cand cetațenii au dat un semnal in sensul primenirii clasei politice,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut marți un nou apel la parlamentarii PSD și ALDE sa voteze debarcarea Cabinetului Dancila, precizând ca discuțiile individuale cu aceștia vor continua pâna la momentului votului asupra moțiunii de cenzura. Orban a spus ca parlamentarii PSD și ALDE au…

- Intrebata, la Palatul Parlamentului, daca are emotii in privinta motiunii de cenzura, Dancila a spus: "Nu am nicio emotie. Am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianta". Ea a adaugat ca nu este nevoie de o noua intalnire, inainte de motiune, cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- „Moțiunea nu va trece. Suntem 465 de parlamentari, ca sa treaca trebuie sa fie 233 de voturi pentru. Nu ai de unde sa scoți majoritatea, cata vreme PNL, USR, PMP și UDMR au impreuna 183 de voturi. Admitem ca cei 17 parlamentari ai minoritaților naționale, altele decat cea maghiara, susțin moțiunea,…

- PSD vrea ca moțiunea de cenzura sa fie dezbatuta și votata imediat dupa Rusalii, spun surse parlamentare.Opoziția depune azi, in Parlament, moțiunea de cenzura prin care dorește sa demita Guvernul. Coaliția de guvernare vrea ca citirea moțiunii in plenul reunit sa aiba loc maine, iar dezbatere…

- Partidul National Liberal va depune miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, au declarat surse politice, potrivit Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamana trecuta, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au…

- „In temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificarile și completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Art. 1 – Se acorda domnului Anton Pisaroglu calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pentru…

- Remus Borza a confirmat informația pentru DCNEWS. „Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerata", se arata in decizia publicata joi in Monitorul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, cu privire la cele trei propuneri de miniștri pentru Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiției și cel al Romanilor de Pretutindeni, ca nu au ținuta și nici pregatirea de a fi miniștri, deci ii refuza. ”Remanierea este neavenita” afirma președintele.…