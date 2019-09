Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Rennes, adversara a CFR Cluj in grupele Ligii Europa, a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa FC Nantes, in etapa a saptea a campionatului Frantei, anunța news.ro.Golul a fost marcat de Toure, in minutul 77, din penalti. Citește și: Informația de…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a obținut, joi seara, o victorie importanta impotriva formației italiene Lazio. Clujenii s-au impus cu scorul de 2-1, in primul joc al grupei E din Liga Europa și au urcat pe primul loc in clasament. Lazio a inceput mai bine meciul de pe „Dr. Constantin Radulescu” și a…

- Echipa CFR Cluj este la egalitate cu Lazio Roma, scor 1-1, la pauza meciului contand pentru prima etapa a grupei E a Ligii Europa, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu.Oaspetii au deschis scorul prin Bastos, in minutul 25. Pentru clujeni a inscris Deac, in minutul 41, dintr-un penalti…

- Formatia Rennes, adversara a CFR Cluj în grupele Ligii Europa, a fost învinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa OGC Nice, într-un meci din etapa a patra a campionatului Frantei, scrie News.ro. Toti marcatorii au fost de la Nice: Lloris ’25 (autogol),…

- Formatia Rennes, adversara a CFR Cluj in grupele Ligii Europa, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa OGC Nice, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Frantei, potrivit news.ro.Toti marcatorii au fost de la Nice: Lloris ’25 (autogol), Cyprien ’63 (penalti)…

- LIGA EUROPA. Programul intalnirilor din Grupa E este urmatorul: 19 septembrie, etapa I CFR Cluj - Lazio; Rennes - Celtic Glasgow 3 octombrie, etapa a II-a Lazio - Rennes; Celtic - CFR Cluj; 24 octombrie, etapa a III-a Celtic - Lazio; Rennes…

- Antrenorul echipei Celtic Glasgow, Neil Lennon, este incantat de tragerea la sorti a grupelor Ligii Europa si se gandeste mai mult la revansa cu CFR Cluj, decat la partidele cu celelalte formatii din grupa, Lazio si Rennes.

- Meciul dintre echipele OGC Nice si Olympique Marseille, din cadrul etapei a 3-a a campionatului de fotbal al Frantei, programat miercuri seara, a fost intrerupt aproximativ zece minute din cauza bannerelor si scandarilor homofobe din tribune, informeaza AFP.