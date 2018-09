Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid si Atletico Madrid s-au duelat in 271 de partide oficiale, trupa condusa in acest moment de Julien Lopetegui dominand autoritar statisticile, cu 138 de victorii, in timp ce ros-albii au doar 69 de victorii.

- Echipa de fotbal Atletico Madrid nu a reusit decat o remiza pe teren propriu in etapa a 4-a din La Liga, in timp ce FC Barcelona isi continua parcursul fara infrangere de pana acum, obtinand un nou succes in deplasare. Pe Estadio La Peineta, modesta Eibar a reusit sa o tina in sah pe detinatoarea Europa…

- Echipa a doua a Universitații Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta vineri seara, pe stadionul “Extensiv”, in fața formației argeșene Unirea Bascov, contand pentru etapa a doua din Liga a III-a, seria 3. Alb-albaștrii au deschis scorul ...

- Antrenorul Universitații Craiova, Devis Mangia, și mijlocașul Nicușor Bancu au susținut vineri, 31 august 2018, o conferința de presa in care au prefațat derbiul cu Dinamo, programat sambata, 1 septembrie, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Tehnicianul Științei ...

- Detinatoarea Ligii Europa, Atletico Madrid, a castigat, miercuri, la Tallinn, Supercupa Europei, dupa ce a invins, cu scorul de 4-2 (1-1, 2-2), dupa prelungiri, formatia Real Madrid, castigatoarea Ligii Campionilor. Real Madrid castigase ultimele doua editii ale Supercupei Europei. Atletico Madrid…

- Clubul spaniol de fotbal Valencia a anuntat ca a ajuns la un acord cu Atletico Madrid, duminica, pentru transferul atacantului francez Kevin Gameiro, contra sumei de 16 milioane euro (plus 2 milioane euro bonus), informeaza AFP. "Valencia CF a ajuns, duminica, la un acord de principiu cu Atletico Madrid,…

- Diego Simeone le-a oferit celor de la Fiorentina 40 de milioane de euro pentru transferul fiului sau, Giovanni Simeone (23 de ani). Atletico Madrid are o vara prodigioasa pe piața transferurilor. Ultima ținta a vicecampioanei Spaniei este Giovanni Simeone. Conform sport.es, madrilenii au facut o oferta…

- Fernando Torres a dezvaluit, marți, care va fi urmatoarea sa aventura, dupa desparțirea de Atletico Madrid la finalul sezonului trecut din La Liga. In varsta de 34 de ani, cel poreclit "El Nino" a ales sa paraseasca Europa și va evolua in Japonia, la Sagan Tosu, penultima clasata din J-League dupa…