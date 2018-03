Stiri pe aceeasi tema

- Rac și Leu In timp ce nativul Rac este emoțional și da totul in dragoste, nativul Leu are multe incertitudini pe care le pune pe tapet și i le reproșeaza celui de langa el. Nativul Rac nu suporta sa auda critici, mai ales din partea persoanei pentru care se sacrifica atat de mult. Relația…

- Formatia pregatita de Adrian Kerezsy a pornit bine, a deschis scorul rapid, prin Marin, in minutul 4, dar a fost egalata in minutul 59, dupa golul reusit de Bilciurescu. Stiinta a acumulat astfel 23 de puncte si a coborat pe antepenultimul loc al clasamentului, XVIII. Miroslava se afla la un punct de…

- Steaua a invins-o pe Viitorul, scor 2-1! Echipa lui Gigi Becali a deschis scorul in minutul 32, prin Constantin Budescu. Fotbalistul lui FCSB a driblat un adversar și a trimis plasat din interiorul careului, iar mingea a lovit ambele bare inainte de a intra in poarta.Cu șase minute inainte…

- Metalurgistul Cugir a remizat, astazi, in prima runda din retur, 1-1 (0-0), cu CS Iernut, o confruntare cu multe evenimente in actul secund. Gruparea cugireana a punctat prima prin juniorul Marian Codrea, gazdele au ramas in inferioritate, dar și așa au izbutit sa egaleze dintr-o lovitura de pedeapsa…

- Tehnicianul Adrian Bicheși a inceput cu stangul mandatul sau pe banca Unirii Alba Iulia, pierzand pe “Cetate” la meciul de debut in eșalonul terț, scor 0-1 (0-0) cu Fotbal Comuna Recea. Maramureșenii au controlat ostilitațile, fiind mereu periculoși la la buturile lui Suciu, iar R. Rus (53) a deschis…

- PROFESIONISTE…Dana Turliuc si Anca Trifan. Doua nume, aceeasi profesie: medic. Ambele sunt din Vaslui, au urmat primii ani de scoala in judet, iar apoi, manate de dorinta de a-si ajuta semenii sa se faca bine, s-au indreptat spre Facultatea de Medicina si Farmacie din Iasi. Au fost in aceeasi generatie…

- Amanarea startului returului in eșalonul terț a facut ca Unirea Alba Iulia sa fie singura echipa din județ care evolueaza pe teren propriu in runda inaugurala a Seriei a 5-a. Totodata, formația din Cetatea Marii Uniri este singura din Alba ce incepe partea a doua a stagiunii cu un nou antrenor principal,…

- Ambasada Spaniei si Instituto Cervantes din Bucuresti au placerea de a va invita la avanpremiera documentarului "Sunt insarcinata in Romania" (2016, Jesus del Cerro), care va avea loc joi, 8 martie, orele 18:30, la Instituto Cervantes din Bucuresti (Bd. Regina Elisabeta, 38). Documentarul, care imbina…

- 'E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia de serie', scrie sursa citata. RIA face apel la Occident sa accepte negocieri privind securitatea, in contextul noilor arme anuntate…

- Claudiu Keșeru a fost din nou decisiv pentru Ludogoreț. De aceasta data la un meci disputat pe teren propriu, cu Septemvri Sofia, caștigat la limita, scor 1-0. VIDEO AICI! Atacantul roman, intrat pe teren in repriza a doua, in minutul 55, in locul noului venit Swierczok. A incasat un cartonaș galben…

- Barcelona a ajuns la 33 de meciuri consecutive fara infrangere in campionat, dupa remiza cu Las Palmas, scor 1-1, din etapa cu numarul 26. Atletico Madrid s-a apropiat la cinci puncte de lider, iar cele doua urmeaza sa se intalneasca etapa viitoare, pe Camp Nou.

- Cristian Fotu, seful Serviciului Securitate din cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine, impreuna cu sotia sa, asa cum rezulta din declaratia de avere completata in luna iunie 2017, un teren de 1.000 mp, cumparat in anul 2009, situat in localitatea Mihail Kogalniceanu.…

- Biletul zilei: In incercarea de a ne dubla investiția in ultima zi a saptamanii, www.pariuri1x2.ro a elaborat un bilet format din trei pronosticuri identice: peste 1.5 goluri. Primul vizeaza partida din Bundesliga, dintre Leverkusen și Schalke. In competiție directa pentru ocuparea unui…

- Unirea Alba Iulia s-a impus in amicalul disputat, astazi, la Oarda de Jos, scor 2-0 (1-0), in compania unei alte divizionare terțe, Cetate Deva. Unicul gol al primei reprize a fost marcat de Selagea, capitanul unirist, cu un lob de la 20 de metri, dupa o faza la care portarul advers Apostol a respins…

- Lazio și-a revenit exact inaintea returului de joi cu FCSB. Trupa romana e din nou pe loc de Champions League in Serie A, dupa victoria de pe teren propriu cu Verona, scor 2-0, prima dupa cinci meciuri. Ambele goluri au purtat semnatura golgheterului Ciro Immobile, “impotent” și el in ultima...

- Formatia FC Nantes, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa OGC Nice, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Frantei.Gazdele au deschis scorul prin Dante, in minutul 5. Pentru Nantes a inscris Sala, in minutul 27, din penalti.Vezi…

- Fotbalistul echipei Novara, George Puscas, a marcat un gol in remiza cu formatia Spezia, scor 1-1, din etapa a XXVI-a din Serie B.Puscas a marcat in minutul 24, iar pentru Spezia a punctat Forte, in minutul 38, anunța News.ro. Novara ocupa locul 14 in clasament, cu 31 de puncte, iar…

- Meci foarte frumos astazi, pe Stadionul „Parc” din Cugir, la primul „derby” județean din perioada de pregatire. Metalurgistul Cugir a gazduit partida contra Industriei Galda, la capatul caruia s-a inregistrat o remiza (la fel ca in campionat, atunci 1-1), scor 2-2 (0-2). Industria Galda a avut un avantaj…

- Intrebat daca se discuta joi despre infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP si care este pozitia ALDE, Tariceanu a raspuns: „Va pot confirma. Va fi un punct pe ordinea de zi, este aspectul implicarii politice a conducerii Serviciului si sigur, trebuie ca aceste lucruri sa le elucidam. Daca…

- Exceptandu-l pe italianul Marco De Marco, mijlocașul testat de Adrian Bicheși in aceasta perioada, Unirea Alba Iulia nu a bifat nicio achiziție in pauza competiționala, deși “alb-negrii” au nevoie de un portar care sa-l concureze serios pe Catalin Suciu, titular incontestabil, și un varf clasic. Ba…

- Doi soferi doljeni au ramas fara permis, in aceasta dimineata, dupa ce au patruns pe culoarea rosie a semaforului situat pe DN 55, pe podul aflat in lucru, in apropierea Liceului Malu Mare si au provocat un accident rutier. Ambele ...

- Sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse, Gratiela Draghici, a spus, pe Facebook, povestea "Femeii PE motostivuitor", in care o firma care producea cauciucuri cauta un om sa lucreze pe motostivuitor si la interviu a venit o femeie, aceasta fiind respinsa de doua ori, dar angajata la final.

- IRINA BEGU - BIANCA ANDREESCU LIVE VIDEO Digi Sport. ROMANIA -CANADA ONLINE STREAM DIGI SPORT FED CUP 2018. Irina Begu a spus si ea ca desi echipa are, in principiu, ca obiectiv, castigarea Fed Cup, primul pas asupra caruia se vor concentra este castigarea fiecarui meci in parte. Irina Begu va juca…

- Biletul zilei din tenis 9 februarie 2018. Biletul din Tenis este jucat azi pe meciuri din cadrul turneelor masculine de la Sofia și Quito. Stan Wawrinka vs Viktor Troicki va avea loc azi, de la ora 18:00, in timp ce Gerald Melzer vs Albert Ramos-Vinolas se va desfașura in aceasta noapte, nu mai devreme…

- Metalurgistul Cugir a remizat, astazi, intr-o spectaculoasa partida de verificare cu „U” Cluj, colega de serie și liderul din C5, dupa ce a condus cu 4-1 la pauza! Gruparea de sub Dragana a inceput fulminant confruntarea cu trupa lui Adrian Falub, startul perfect fiind concretizat de reușitele lui Șauca…

- Ioana are 17 ani, este din București. A invațat opt ani in rețeaua de educație privata, iar acum urmeaza cursurile unui colegiu de stat. Experiența adolescentei, devoalata in randurile de mai jos, este, pana la urma, o farama de realitate sau, daca vreți, o oglinda care reflecta, la inceput de 2018,…

- Compania Nationala "Unifarm" S.A. a informat Ministerul Sanatatii ca in cursul acestei dimineti au intrat in tara si urmeaza sa fie distribuite catre spitale un numar de o mie de doze de IGVena. De asemenea, in cursul acestei saptamani, C.N. "Unifarm" S.A. a anuntat ca va primi alte 600 de flacoane…

- Echipele FC Liverpool si Tottenham Hotspur au terminat nedecis, 2-2, in derby-ul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminica seara pe stadionul Anfield din Liverpool. Liverpool a deschis scorul rapid, in minutul 3, prin egipteanul Mohamed Salah, insa oaspetii…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC potrivit News.ro . Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Camerunezul Samuel Eto’o, in varsta de 36 de ani, a semnat, miercuri, un contract cu gruparea Konyaspor, din prima liga turca. Contractul este pe doi ani si jumatate, un an fiind optional.Eto’o a venit la Konyaspor dupa ce s-a despartit de o alta grupare de prim esalon din Turcia, Antalyaspor,…

- O noua victorie pentru “Șepcile roșii” Echipa lui Adrin Falub a caștigat miercuri, al doilea amical al iernii, cu Unirea Alba Iulia, scor 3-1. Meciul a început excelent pentru "studenți", cu doua goluri marcate rapid. Hațiegan a deschis scorul în minutul 5, iar Salcau a majorat diferența…

- Unirea Alba Iulia a disputat primul amical in 2018 sub comanda noului antrenor Adrian Bichesi, in deplasare cu „U” Cluj, liderul Seriei a 5-a din esalonul tert impunandu-se cu scorul de 3-1 (2-0) „Șepcile roșii” au deschis rapid scorul, marcand in primele 10 minute prin Hațiegan (5) și Salcau (7), impotriva…

- Cristi Tanase a imbracat pentru prima data de la revenire tricoul celor de la FCSB in victoria cu Jiangsu Suning, scor 3-1, preluand și banderola de capitan de la Florin Tanase. Cristi Tanase a fost introdus de Nicolae Dica in minutul 64 al partidei, in locul capitanului de drept al formației, Florin…

- Simona Halep a intrat intr-o minivacanța dupa finala de la Australian Open, astfel ca nu va participa la turneul de la Sankt Petersburg. In privinta revenirii, ea a declarat ca va lua o decizie dupa ce va face un control medical amanunțit. "Cat de lunga va fi vacanța mea? Nu va zic! Meciul…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Accident pe E85, la intrarea in Focșani, in dreptul benzinariei Socar. Potrivit unor surse, conducatorul unui Volkswagen Sharan, cu numere de Galați, ar fi ieșit din benzinarie pe interzis, fiind acroșat de un autoturism Renault Clio, cu numere de București, care se deplasa pe direcția Focșani…

- Astazi, pe „Cetate”, divizionara terta Unirea Alba Iulia a avut prevazut intaiul antrenament din anul 2018, sedinta de pregatire in care Selagea si compania au facut cunostinta cu noii antrenori ce se vor ocupa de destinele „alb-negrilor” in primavara: Adrian Bichesi – antrenor principal si Marcel…

- Metalurgistul Cugir a avut astazi programata reunirea, la „Arena Cugir”, la intaiul antrenament nefiind asteptata vreo achizitie, exceptie fiind doar doi juniori ce vor fi testati de antrenorul Calin Moldovan. Este vorba de Catalin Pițoiu (Rm. Vilcea) și Gabriel Goșa (Pandurii Tg. Jiu), juniori aflați…

- Ieri Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme in zone diferite, dar in regiuni ale Romaniei necunoscute, cu frecvente miscari tectonice, comparativ cu judetele Vrancea si Buzau.Unul, dintre ele a avut loc la ora 01.27, in judetul Ialomita, la zece…

- Unirea Alba Iulia si-a stabilit componenta bancii tehnice in retur, formatia din Cetatea Marii Uniri urmand sa fie condusa de Alin Hancas – director tehnic, Adrian Bichesi – antrenor principal si Marcel Rusu – antrenor cu portarii. Astfel, intaiul antrenament de pe „Cetate”, luni, la ora 15.00, va fi…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, echipa Dijon, in etapa a XXI-a a campionatului Frantei, meci in care Neymar a marcat de patru ori, Di Maria de doua ori, iar Cavani a egalat recordul lui Ibrahimovici de 156 de goluri inscrie pentru parizieni.Neymar…

- UPDATE. ”Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o…

- Atacantul Caudiu Oara (29 de ani), ce apartine de Performanta Ighiu, este curtat insistent in aceasta iarna de Unirea Alba Iulia, echipa care l-a lansat in fotbal. De altfel, formatia din Cetatea Marii Uniri are pe lista de achizitii si alti doi jucatori de la o alt conjudeteana, atacantul Silviu Muresan…

- Dupa ce Manchester City a luat o optiune importanta la calificarea in finala Cupei Ligii Angliei in acest an in urma victoriei inregistrata in mansa tur a semifinalei cu Bristol City, scor 2-1 (0-1), Chelsea si Arsenal au amanat pentru 24 ianuarie deznodamantul celei de-a doua semifinale. In turul de…

- Potrivit site-ului eventim.ro, concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului 'Camouflage'. "Lara Fabian, mult indragita artista de catre publicul roman, revine pe scenele din Bucuresti si Cluj pentru a-si delecta fanii cu melodii de pe noul sau album - Camouflage, cat…

- Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com . Guvernele doresc sa creasca veniturile in fața prețurilor scazute ale petrolului. Impozitul a fost introdus la 1 ianuarie in ambele țari. Emiratele Arabe (populație 4,49 milioane locuitori) estimeaza ca,…

- Huawei alansat, in cadrul unui eveniment tinut in China, Honor 9 Lite, varianta mai accesibila ca pret a modelului Honor 9. Terminalul dispune de display cu diagonala de 5,65 inci, cu rezolutie Full HD+ si aspect 18:9. Honor 9 Lite are camere duale pe fata si spate (13 MP + 2 MP), capabile sa inregistreze…

- HOROSCOP 20 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa,…