Remiză albă între Poli Timișoara și CSM Reșița In fața celor aproximativ 1000 de spectatori, dintre care 60 de la Reșița, elevii lui Leontin Doana au incercat sa inscrie prin Manea (minutul 41) și Coman (minutul 65), dar fara succes. De partea cealalta, Timișoara a amenințat poarta lui Zimmermann prin Cherecheș, Axente și Ignea. Cu șase puncte acumulate dupa opt etape, ASU Poli se afla pe locul 17, la egalitate cu Universitatea Cluj si Daco-Getica. CSM Resita a facut 9 puncte si a urcat pe locul 11, fiind la egalitate cu Farul si Dunarea Calarasi. „La astfel de meciuri nici nu ne dorim sa facem spectacol, noua ne trebuie puncte.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un inceput de campionat aproape perfect, cu doua victorii și un egal in primele trei jocuri, rosso-nerii s-au vazut invinși de Daco-Getica, datorita golului inscris de G. Raducan in minutul 8 al meciului. La acest joc a incurajat echipa și un mic grup de suporteri veniți de la Reșița.…

- CSM RESITA – PANDURII TARGU JIU 3-1 Daniel Ene 12′, 76′, Dragos Saulescu 40′ / Ovidiu Rasoveanu 4′ Zimmermann (cpt.) – Banac, Ehmann, Vasiu, Vadrariu – Bresneni, Danci (M. Coman 46′) – Saulescu (Velici 84′), Poiana, Dat…

- Partida a fost una echilibrata, cu o ușoara dominare din partea echipei din Mioveni, ale carei ocazii de gol au fost mai multe, mai ales in partea secunda a meciului. Drept urmare, CS Mioveni a deschis scorul din penalty in minutul 72 prin V. Balint, dupa un henț in careu al unui fundaș reșițean.…

- Golurie echipei antrenate de Leontin Doana au fost inscrise de Marco Ehmann (in minutul 33) și de Bruno Vasiu (in minutul 75). U Cluj a ramas in inferioritate numerica in prima repriza, dupa ce fundașul Kay a fost eliminat dupa un fault in postura de ultim aparator. Aproximativ 6000 de spectatori…

- CSM Școlar Reșita și Universitatea Cluj deschid noul sezon de Liga 2. Partida e astazi, de la 18:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » CSM Reșita - U Cluj Vezi AICI live + statistici Echipele de start CSM Resita: C. Zimmermann -…

- „Pentru aceasta perioada sunt mulțumit de baieți. Mai exista in cadrul lotului puțina oboseala, dar vom fi apți 100% la primul meci din campionat. Se vede diferența de valoare și de tehnica la echipele din Liga 2 fața de cele din Liga 3. La Liga 2 meciurile se joaca cu o viteza mult mai mare,…

- Timișorenii au avut și ei o bara in repriza a doua, insa pana la final scorul a ramas cel stabilit la pauza, astfel ca Reșița a terminat cu victorie in al treilea amical al perioadei de pregatire. Antrenorul Leo Doana s-a declarat mulțumit, de evoluția elevilor sai, care au respectat sarcinile…

- „Ne bazam pe sprijinul suporterilor. Chiar din data de 24 iunie, in ședința de Consiliu Local s-au stabilit prețurile pentru bilete și abonamente pentru sezonul 2019-2020. De luni, 1 iulie, vor fi puse in vanzare abonamentele și ne așteptam la 700-1000 de solicitari. Prețurile nu sunt foarte…