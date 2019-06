REMIX ID, proiectul care aduce în prim plan poveștile etnicilor din Banat, iese în stradă REMIX ID participa la Festivalul Artelor Timișorene cu o serie de activitați artistice și educative pentru public. Show-uri de muzica techno, spectacole cu lasere, ateliere de spus povești, teatru interactiv, desen și creștere de plante,sunt doar cateva dintre surprizele pregatite de echipa proiectului pentru eveniment. Proiectul este un produs 100% local, care și-a propus ca […] Articolul REMIX ID, proiectul care aduce in prim plan poveștile etnicilor din Banat, iese in strada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

