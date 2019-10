Stiri pe aceeasi tema

Asociația Culturala META Spațiu, alaturi de Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, a dat startul seriei de intervenții culturale REMIX ID...

- Timp de trei zile, in perioada 4-6 octombrie, Parcul Rozelor va gazdui festivalul de gastronomie artizanala, „La Pas”. Pe timișorenii gurmanzi ii așteapta peste 30 de mici producatori, intreprinderi sociale, organizații neguvernamentale și artiști, evenimente artistice, spectacole de teatru, dezbateri,…

Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a semnat un protocol de colaborare prin care iși exprima interesul comun...

- Vineri, 27 septembrie, de la ora 20.30 are loc primul act al spectacolului Lumina Unirii, iar pregatirile pentru un show ce va avea sa fie remarcabil sunt in toi. Timp de trei zile, 27, 28 și 29 septembrie, de la ora 20:30, Piața Unirii devine locul unde va fi spusa istoria orașului, de la…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii și Institutul Francez din Timișoara organizeaza in perioada 1-6 octombrie 2019, in Parcul Regina Maria (fostul Parcul Poporului), evenimentul Impuls Fabric. Acesta aduce in prim-plan spectacole de acrobație și dans cu artiști din Franța, Germania…

Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii cauta oameni creativi, implicați, conectați, responsabili și deschiși pentru ocuparea...

Asociația Prin Banat, impreuna cu Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, anunța și invita publicul sa ia parte la o noua ediție Camine in Mișcare...

Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii saluta publicarea celui de-al doilea numar al revistei „Timișoara, pol al turismului cultural banațean"...