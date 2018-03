Remington, in faliment

Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Social-democratul aflat in postura de vicepremier si, totodata, ministru al Dezvoltarii in Cabinetul Dancila a adus in discutie faptul ca un referendum pe tema familiei ar putea avea loc in mai anul acesta. Fara mentioneze o data concreta, Stanescu s-a rezumat sa precizeze ca “dupa toate calculele”…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa…

- In ciuda faptului ca in Capitala si in multe zone din tara inca se vad urmarile ninsorilor din ultimele zile, calendarul ne indica faptul ca, de vreme ce am ajuns in pragul ultimei duminici a lunii martie, se face trecerea la ora de vara. Fata de anii trecuti, cand acest aspect putea reprezenta un stres…

- Statele Unite l-au plasat pe francezul Joe Asperman, pe care il prezinta ca specialist in arme chimice al gruparii Stat Islamic, pe ''lista mondiala de teroristi'', potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat publicat joi, informeaza AFP. "Francezul Joe Asperman este un mare expert…

- Cand te uiti la ei nu sesizezi mari deosebiri. Codrin Stefanescu este un mare patriot, ceea ce i se intampla si lui Rares Bogdan. Primul a luptat la baricada de la Inter, in ’89. Al doilea, in lipsa baricadei, patrioteaza (patrioteste o fi mai corect?) la televizor, intr-o emisiune despre care Codrin…

- Peste 600 de infractiuni constatate, peste 1.100 de sanctiuni contraventionale aplicate, 19 urmariti depistati si 125 de persoane surprinse in flagrant delict ndash; este bilantul zilei de ieri al Politiei Romane. In cursul zilei de ieri, 21 martie, peste 12.000 de politisti au fost la datorie, fiind…

- Politistii de imigrari din Vaslui au depistat un barbat de 58 de ani din Statele Unite ale Americii, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere. Acesta a fost sanctionat contraventional cu suma de 400 lei si indrumat catre structura de imigrari in vederea reglementarii dreptului…

- Atat Laura Codruta Kovesi, cat si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, au ajuns miercuri dimineata, cu putin inainte de ora 10, la Consiliul Superior al Magistraturii. Cei doi urmeaza sa fie audiati de catre reprezentantii Sectiei de procurori de la CSM, odata ce Inspectia Judiciara a inceput o actiune…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Guvernatorul statului Mississippi a semnat cea mai dura lege anti-avort din Statele Unite: avortul este interzis dupa 15 saptamani de sarcina, indiferent daca este vorba despre viol sau incest. Singura exceptie este permisa daca viata mamei e in pericol. Guvernatorul republican Phil Bryant a spus ca…

- Omul care se adresa ascultatorilor emisiunii sale de la radio – de la Pro FM, mai exact – cu “Salutare, natiune!”, care multora le-a ramas in memorie gratie felului sau transant de a spune lucrurilor pe nume a parasit aceasta lume la 56 de ani. Informatia ca Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare,…

- Pe 19 martie va concerta in premiera in Romania Mary Halvorson's-Code Girl. Originara din Statele Unite, chitarista Mary Halvorson este considerata de unii critici cea mai putin previzibila improvizatoare. Viitorul chitarei in jazz incepe cu ea, spun altii. Cu 30 de albume la activ si colaborari cu…

- Demersurile facute de fostii presedinti ai CJ Dambovita, respectiv senatorul Adrian Tutuianu si Alexandru Oprea alaturi de vicepresedintii Consiliul Judetean Dambovita si unitatea administrativ – teritoriala Moroeni pentru atestarea zonei Moroeni – Pestera -Padina ca statiune de interes national, joi,…

- Retailerul american de jucarii Toys R Us a solicitat in mod oficial in aceasta saptamana intrarea in faliment, anuntand ca va inchide sau va vinde toate cele 735 de magazine detinute in Statele Unite, iar unul din factorii care ar fi putut sa contribuie la declinul companiei este scaderea natalitatii,…

- Cum deosebim mierea naturala de cea contrafacuta? Pe langa gust, exista cateva tehnici simple prin care ne dam seama daca mierea pe care am cumparat-o este de calitate. Daniel Chiș este un apicultor din Bihor care, de 7 ani, a decis sa se ocupe exclusiv de aceasta pasiune a sa. A citit mult pe aceasta…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- 9.485 de elevi din judetul Constanta participa la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Potrivit ISJ Constanta, in perioada 19 22 martie 2018, se desfasoara simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Probele se deruleaza in 61 de…

- Statul american Oklahoma a anuntat ca va aplica pedeapsa cu moartea folosind metoda inhalarii fortate cu nitrogen (azot), o metoda care nu a mai fost utilizata niciodata in Statele Unite. Anuntul a fost facut de Mike Hunter, procurorul general al acestui stat conservator din sudul Statelor Unite. ”Am…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

- Elena Udrea nu si-a ascuns nemultumirea fata de decizia lui Sebastian Ghita de a-i arata doar lui Ion Cristoiu – cel care a realizat un interviu cu fostul deputat aflat la Belgrad – o fotografie pe telefonul mobil menita sa ateste spusele celui intai, cum ca actuala sefa a DNA-ului ar fi fost la el…

- Ca proba de forța a premierului britanic Theresa May sa fie cu adevarat eficienta in descurajarea unui „regim Putin mai agresiv ca niciodata”, trebuie sa fie intarita și de o coordonare strategica cu Statele Unite.

- Dan Tudorache se afla pe taram american. Scopul vizitei sale dincolo de Ocean vizeaza o colaborare medicala romano-americana. Mai multe detalii regasiti in comunicatul remis redactiei de Primaria sectorului 1: “Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a demarat, ieri, in Baltimore, Maryland, negocierile…

- Ministerul Economiei anunța ca SIKORSKY, producatorul elicopterelor Black Hawk, a semnat un acord cu firma romaneasca de stat ROMAERO pentru echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk in Romania. Ar urma sa fie inființat un Centru Regional, care va fi singurul autorizat pentru echiparea și…

- Dupa ce actualul sef al PSD ii mentionase numele, in seria afirmatiilor pe care le-a facut seara trecuta, la TV, sustinand, intre altele, ca Oprea i-ar fi spus ca “a vorbit la statul de drept” – inaintea Congresului din 2015 – si ca Zgonea ar fi trebuit sa fie numarul 1 in Partidul Social Democrat,…

- „Autenticitatea este din ce in ce mai rar intalnita in intreaga lume a modei”, spune creatoarea de moda Alexandra Popescu-York, celebra in Statele Unite ale Americii si care și-a prezentat pentru prima data in țara natala colecția „Poison” in cadrul Romanian Fashion Philosophy, la București....

- Este prima decizie dupa incidentul violent de la finalul partidei PAOK si AEK Atena, cand Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a intrat pe teren cu pistolul si i-a amenintat pe arbitrii care anulasera golul echipei sale in minutul 90. Liga va fi suspendata pe o perioada…

- Mii de ovule si embrioni congelati au fost afectati din cauza unei defectiuni la instalatiile de racire ale unei clinici de fertilizare din Statele Unite. Peste 400 de clienti ai institutiei au aflat cu groaza ca visul de a deveni parinti s-ar putea sa nu se mai implineasca.

- In conditiile in care numele sau a fost vehiculat intens, in ultima vreme, drept candidatul pe care reprezentanti ai formatiunii pe care o conduce l-ar vedea potrivit in postura de prezidentiabil ALDE, a venit o intrebare fireasca: ia pana la urma sau nu in considerare Calin Popescu Tariceanu un astfel…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Statele Unite au anuntat, vineri, o recompensa de cinci milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la capturarea mollahului Fazlullah, liderul Miscarii talibanilor pakistanezi, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Adjunctul rus al Apararii, Alexandr Fomin, a denuntat faptul ca SUA vor sa desfasoare noi sisteme de aparare antiracheta in intreaga lume, ceea ce ”ameninta capacitatea de disuasiune nucleara a Rusiei”. ”La ora actuala, Statele Unite duc un efort la scara mare pentru a incercui Rusia cu un scut antiracheta.…

- Toata lumea spera ca saptamana care urmeaza sa fie și cea in care dau lovitura pe plan financiar. In unele cazuri, acest lucru poate deveni realitate, in timp ce alți nativi, mai puțin fericiți, vor avea parte chiar de efectul opus.

- Camera Reprezentantilor, aflata sub control republican, a aprobat marti inca o finantare pe termen scurt pentru guvernul american, care va ramane din nou fara fonduri la miezul noptii de joi daca Senatul nu va sprijini proiectul, transmite EFE, citat de AGERPRES. Citeste si: Tensiunile dintre…

- Dupa perchezițiile de joi dimineața, oamenii legii au incarcat in doua mașini saci intregi cu medicamente, dar și cutii cu pastile, toate aflate sub control national conform legilor din țara noastra. Medicamentele cu regim special, considerate droguri, erau cumparate de la farmacii din țara noastra…

- Tribunalul Gorj a dat un termen peste doua luni in procesul privind cererea de intrare in faliment a clubului Pandurii. Marin Condescu, creditor al clubului, a spus ca vestea este una foarte buna: "Am avut astazi termen, au fost depuse do...

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.”Dupa…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters. Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citând trei surse diplomatice…

- Universitatea din București organizeaza prima dezbatere dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1918. Astfel, luni, 8 ianuarie 2018, specialiști in istorie, relații internaționale, științe politice, drept și filosofie, personalitați ale vieții publice și reprezentanți ai instituțiilor statului vor dezbate…

- Aproximativ 65.000 de locuinte si sedii de companii de pe coasta estica americana au ramas fara electricitate, iar autoritatile se asteapta ca acest numar sa creasca in orele urmatoare, pe masura ce furtuna va cuprinde intreg nord-estul Statelor Unite, o regiune cu o densitate a populatiei foarte…

- Luxturna, un medicament impotriva degenerarii ereditare a retinei care poate evolua spre orbire totala, va fi vandut la pretul de 850.000 de dolari in Statele Unite, ceea ce il face unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume, informeaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- A dat Romania pe Statele Unite si tocmai a obtinut cetatenia americana. Iata adevaratul motiv pentru care jurnalista a emigrat peste Ocean, fiica sa de 23 de ani. De Sarbatori, Corina Dragotescu a avut mai multe motive de bucurie. Recent, jurnalista a obtinut cetatenia americana, iar ieri, de Sfantul…

- ONU a interzis joi accesul in porturile lumii a patru nave nord-coreene suspectate ca transporta marfuri interzise de sanctiunile internationale impuse Phenianului, dar nu a putut sa includa pe lista alte sase din cauza opozitiei Beijingului, relateaza AFP. In octombrie, alte patru nave, sub pavilionul…

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…

- In timp ce diviziunea anormala, haotica, a celulelor stem reprezinta o cauza importanta a aparitiei cancerului, o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea…