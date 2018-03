"Remembering Andrei Gheorghe", reverenţe pe Facebook pentru fostul realizator radio-tv “Sunt obosit. Am fost "generatia de sacrificiu" si am crezut ca dupa un drum lung si greu o sa ajungem intr-o poiana cu soare si flori. Dar nu a fost asa. Drumul nu ducea nicaieri si intr-o zi, satui de foame si mizerie, ne-am revoltat, ne-am ucis conducatorii si am crezut ca dupa un alt drum lung si greu o sa ajungem la malul unei ape dulci. Apa insa e salcie, terenul mlastinos si cei mai nevolnici si netrebnici dintre noi se rasfata in calesti scumpe, copiii lor ni se urca in cap si danseaza tontoroiul iar parintii nostri mor incet de piocianic”, scria in septembrie 2017 Andrei Gheorghe pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Moartea lui Andrei Gheorghe la doar 56 de ani a intristat toate generațiile și a adus un doliu asupra intregului popor. Omul de radio și televiziune era recunoscut și apreciat grație curajului sau de a spune lucrurilor pe nume, a sarcasmului cu care iși bara adversarul intr-un dialog, a inverșunarii…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Vestea cumplita a morții lui Andrei Gheorghe la varsta de doar 56 de ani a șocat și indurerat o țara intreaga. Omul de radio și televiziune era indragit de toate generațiile, in primul rand grație integritații sale morale și faptului ca spunea lucrurilor pe nume, fara ascunzișuri. Petruța Gheorghe,…

- "Acum toti isi vor aminti de tine, cat de bun erai, ce talent urias, bla bla bla... Pai da, ca nu si-a mai gasit loc in niciun radio, nicaieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a socat vestea si nu mai vreau sa vorbiti despre profesionisti la trecut, lume care nu-ti pasa decat de cifre si bani.…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant.…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

