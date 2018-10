REMEMBER / Mari actori pe scena de la Buzau – Matei Alexandru:„Am jucat multi ani alaturi de Grigore Vasiliu-Birlic”

Stiri pe aceeasi tema

- Ionel STANUTA Era, in anii 1982-1983, unul din cei mai longevivi actori ai „Nationalului” bucurestean. Facuse figuratie la aceasta prima scena a Romaniei, apoi absolvise IATC si, dupa un an petrecut la Galati, s-a intors la… prima dragoste, de unde n-a mai plecat niciodata. Il descos despre marile vedete…

- Ionel STANUTA N-am sa uit niciodata ca primul meu interlocutor – din categoria marilor actori ai scenei romanesti – a fost maestrul George Constantin. Omul acesta cat un munte, cu suflet de copil, a intrat in Casa de Cultura de la Buzau ca un om obisnuit si se indrepta spre cabinele actorilor. Mi-am…

- Ionel STANUTA Intre anii 1982 si 1986, semnatarul interviurilor care urmeaza sa fie (re)publicate in paginile OPINIA, a fost director al Casei de Cultura a Sindicatelor. As putea spune ca a fost o perioada frumoasa, inclusiv pentru faptul ca, in aceasta perioada, institutia pe care o conduceam a avut…

- Moment emotionant, vineri 28 septembrie, in aula Bibliotecii Judetene „V. Voiculescu”. Aurelian Mihai, fost actor al Teatrului Popular Buzau si inginer la Intreprinderea de Geamuri din municipiu s-a intors in orasul in care si-a petrecut peste 30 de ani de viata pentru a lansa un volum de versuri. Evenimentul…

- Actori mari – unul pentru intrega lume, altul doar pentru noi. 26 septembrie, ziua in care scena s-a desparțit de PAUL NEWMAN in 2008 și de IOAN GYURI PASCU in 2016. Diferențe de anverguta? Poate. Talentul a fost cu carul la ambii. PAUL NEWMAN (25.01.1925 – 26.09.2008) a fost un actor, regizor și producator…

- Aparent, chirurgia si ultramaratonul nu prea au multe in comun, eventual doar posibilele accidente care il pot duce pe un sportiv pe masa de operatie. Si totusi, buzoianul Victor Stefanescu demonstreaza contrariul. In varsta de 41 de ani, Victor Stefanescu e specialist in transplant de ficat si pancreas.…

- Fosta membra a trupei „Undercover” pentru mai bine de 6 ani, Claudia Popina este una dintre concurentele calificate la etapa viitoare de la Vocea Romaniei. Buzoianca in varsta de 28 de ani, absolventa a Colegiului Hasdeu, a cantat piesa „Don` Be So Hard on Yourself”, a lui Jess Glynne, și a reușit sa…

- Buzoianca Dora Gaitanovici urca in seara aceasta pe scena din Piata Sfatului. Festivalul International Cerbul de Aur si-a ridicat cortina, miercuri, 29 august, dupa o pauza de noua ani. La 50 de ani de la prima editie, „Cerbului de Aur” reuneste pe scena din Piata Sfatului din Brasov 18 concurenti din…