Remember 9 iulie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI STABILIZAREA DESTABILIZATOARE Imi amintesc sentimentul cu care, prin '50, parintii mei s-au intors acasa avand in palma monedele stralucitoare pe care le primisera in schimbul milioanelor inflationiste de dupa razboi. Suma era atat de derizorie incat, in ciuda dramatismului momentului, nu si-au putut invinge un zambet. Amar. Din acel moment romanii au trait mereu cu teama acestui eveniment nivelator si punitiv fata de cei care indrazneau sa castige mai mult decat li se fixase de catre un stat atotputernic.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Comunismul a avut impact și asupra presei romanești. Și ne referim aici in primul rand la sfera informațiilor. Pentru presa romana au fost impuse legi in timpul comunismului ce prevedeau ordinea desfașurării activitaților. Era obligatorie promovarea partidului și a ideologiei. De aceea se spune ca acesta…

