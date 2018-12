Remember 9 decembrie 1993 - Presa acum 25 de ani

Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA SENZATIONAL! CLAUZA A FOST OBTINUTA Sl DATORITA INSISTENTELOR UNEI PISICI ROMANE PE LANGA "PRIMA MATA A AMERICII"! SOCKS CLINTON PISSY STANCULESCU of Helesteu de la Casa Alba O corespondenta inedita in istoria diplomatiei: "Draga Socks, A fost o reala placere pentru mine sa vad intr-un ziar din Bucuresti, alaturi de fotografia ta, o prezentare a sosirii voastre la Casa Alba. Iti trimit fotografia mea, asigu-randu-te ca in casa mea ma bucur de aceleasi libertati de care beneficiai si tu la Little Rock. Sper ca…