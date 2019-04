Remember 8 aprilie 1994 - Presa acum 25 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale luni, 1 aprilie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul educației.Va prezentam textul integral al sesizarii: București, 1 aprilie 2019Domnului…

- Deputații PNL și USR au depus vineri, 29 martie, o sesizare de neconstituționalitate cu privire la actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "Romania 2040". Legea, potrivit sesizarii, este neconforma cu o serie de prevederi din Constituția Romaniei.Citelte și: Șefa ICCJ, replica EXPLOZIVA…

- Cerere de reexaminare asupra Legii bugetului de stat pe anul 2019 Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea bugetului de stat pe anul 2019. (...) Legea bugetului de stat pe anul 2019 a fost trimisa spre…

- "Presedintele a trimis la Curtea Constitutionala legea privind plafoanele, care in esenta era constitutionala, dar a fost respinsa din motive procedurale, fiind acum pusi in situatia de a nu putea aplica bugetul in forma sa cum a rezultat din dezbateri. Probabil ca va trebui, intr-o procedura extrem…

- In ziua de 6 martie 2019, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Parlamentul a adoptat in decembrie 2018 o modificare a legii electorale, prin care a interzis organizarea unui referendum in ziua alegerilor europarlamentare. Presedintele Klaus Iohannis a trimis legea la Curtea Constitutionala. SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE asupra Legii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 17 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative in materie electorala.Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative in materie…